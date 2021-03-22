Раскрыты характеристики процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake и платформы Intel 600 Series





Ресурс Videocardz поделился первыми эксклюзивными сведениями о грядущей настольной и мобильной платформах Intel Alder Lake. Утечка слайдов раскрывает некоторые важные аспекты новой архитектуры.

Начнём с того, что Intel заявляет о существенном приросте показателя однопоточной производительности – на уровне 20%. Такой прирост планируется обеспечить благодаря новой архитектуре вычислительных ядер Golden Cove. Однако пока не уточняется, какая архитектура служит точкой отсчёта для измерения прироста: Rocket Lake или Tiger Lake.

Более того, Intel утверждает, что процессоры Alder Lake смогут обеспечить 2-кратный прирост производительности в многопоточных нагрузках. Здесь Intel упоминает о своих новых высокоэффективных ядрах Gracemont и встроенном в чип аппаратном модуле планирования. Данная линейка процессоров будет изготавливаться с применением 10-нанометровой технологии Enhanced Superfin. Чипы также будут основаны на технологии Intel Hybrid Technology, которая подразумевает использование в одном чипе как «больших» (высокопроизводительных), так и «малых» (энергоэффективных) вычислительных ядер. На слайде представлена ​​блок-схема процессора, которая подтверждает предыдущие утечки – полный чип может предлагать до 8 «больших» ядер Golden Cove и до 8 «малых» ядер Gracemont.

Слайд свидетельствует, что процессоры Alder Lake будут поддерживать стандарты PCI Express Gen5 и Gen4. Также есть подтверждение поддержки стандартов оперативной памяти DDR5 и DDR4. Таким образом, платформа фактически будет поддерживать оба стандарта памяти одновременно. Для мобильных версий Alder Lake Intel подтверждается поддержка LPDDR4 и LPDDR5.

Кроме того, появились первые подробности о чипсетах Intel 600 Series. Настольная платформа обеспечит поддержку оперативной памяти до DDR5-4800 (или до DDR4-3200 в соответствующих материнских платах) в двухканальном режиме. Материнские платы с чипсетами Z690 будут предлагать поддержку модулей DDR5, но в более доступных решениях поддержка будет ограничена только стандартом DDR4. Это обеспечит некоторую гибкость во время переходного периода.

Дополнительно отмечается, что процессор получит 16 линий PCI Gen5 и 4 линии PCI Gen4. Чипсет обеспечит поддержку стандартов PCI Gen4 и PCI Gen3. Наконец, Direct Media Interface (DMI) был обновлен до Gen4. Материнские платы с наборами системной логики Intel 600 Series получат новый процессорный разъём LGA1700. Кроме того, изменится форма корпуса процессора, так что совместимость утратят не только материнские платы, но и системы охлаждения, применяемые для чипов с разъёмами LGA115X и LGA1200.

Выход процессоров Alder Lake ожидается на протяжении этого года, однако пока нет информации о том, какие чипы будут представлены первыми: настольные или мобильные.

Источник: videocardz