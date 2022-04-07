IC Insights: Китай в 2021 году владел лишь 4% мирового рынка интегральных схем, а США захватили более половины

Согласно отчету McClean Report, в 2021 году лидирующие позиции на региональных рынках IDM (компаний с фабриками по производству чипов), компаний без фабрик и общих продаж интегральных схем (ИС) возглавляли компании со штаб-квартирой в США.

54% всего рынка в 2021 году занимали американские компании. На втором месте с 22% — южнокорейские. Тайваньские компании на третьем месте с 9%, но выбились они в лидеры по продажам ИС без фабрик. Европейские и японские поставщики занимают по 6% рынка. К слову, Тайвань впервые обогнал Европу по производству только в 2020 году.

Японские и корейские компании имеют крайне слабое присутствие в сегменте ИС без фабрик, а тайваньские и китайские компании имеют очень низкую долю доли IDM на рынке ИС. Компании со штаб-квартирами в США показывают наибольшую сбалансированность в отношении бесфабричных производств, IDM и общей доли рынка ИС.

Полный отчет о ситуации в отрасли будет опубликован в мае.