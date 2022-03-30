Дефицит поставок неона из-за войны в Украине скажется на производстве чипов через семь-девять месяцев

Американский производитель чипов Micron Technology не ожидает в краткосрочной перспективе нехватки компонентов, которые перестали поставляться из Украины.

Два ведущих украинских поставщика неона – «Криоин Инжиниринг» и «Ингаз», обеспечивающих от 45 до 54% всех мировых поставок инертного газа для производства чипов, приостановили деятельность. Это скажется на цене и может усугубить продолжающийся дефицит полупроводников.

Влияние отсутствия поставок из Украины проявится через семь-девять месяцев, когда мировые запасы сырья закончатся, заявил управляющий директор по полупроводникам в Summit Insights Group LLC Кингай Чан.

Большой спрос на неон помог Micron спрогнозировать выручку в текущем квартале выше оценок и показать более высокие, чем ожидалось, результаты во втором квартале, в результате чего акции выросли более чем на 4%.

«В настоящее время мы не ожидаем каких-либо негативных последствий для наших краткосрочных объемов производства из-за российско-украинской войны, но мы ожидаем увеличения наших затрат, поскольку мы обеспечиваем поставки определенных видов сырья» Гендиректор компании Санджай Мехротра

Он добавил, что недавние усилия по диверсификации поставок и поддержанию запасов сырья и инертных газов помогли сдержать удар.

Micron также поднял стоимость на чипы памяти NAND и DRAM, что увеличило валовую прибыль от выручки до 47,2% по сравнению с 26,4% в прошлом году.