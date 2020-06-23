Китай закончил формирование своей навигационной системы, запустив последний спутник BeiDou





23 июня 2020 года Китай успешно запустил последний спутник своей навигационной системы BeiDou. Таким образом, завершено формирование глобальной навигационной системы, которая работает уже около 10 лет.

Ракета Long March 3B вывела на орбиту последний навигационный спутник BeiDou, а его отделение произошло в 9:43 по пекинскому времени (04:43 по киевскому времени). С реализацией этой миссии возникла задержка примерно на неделю из-за технических проблем. Кроме того, на общую реализацию проекта повлияла ситуация с пандемией коронавируса, что также привело к задержкам.

Китай начал разработку своей спутниковой навигационной системы BeiDou в 1990-х годах, а запуск первого спутника состоялся в 2000 году. Национальная навигационная система была разработана в качестве местного решения, аналогичного системе GPS из США. Система BeiDou состоит из 30 спутников, а их применение варьируется от высокоточного позиционирования до передачи коротких сообщений. Новая спутниковая система также обладает «более высокой пропускной способностью, что позволяет расширить возможности связи и передавать более точные данные… атомных часов для повышения точности сервисов синхронизации и навигации».

Источник: gizmochina