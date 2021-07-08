Китай запрещает детям играть после 22:00, для контроля запускают систему Midnight Patrol, сканирующую лицо пользователя





В 2019 году правительство Китая приняло решение бороться с зависимостью от видеоигр среди молодежи страны. Геймерам младше 18 лет запрещено играть в онлайн-игры с 22:00. и до 8:00. А теперь в Китае вводится в действие специальная система Midnight Patrol, которая призвана обеспечить соблюдение закона в отношении молодых игроков, играющих на смартфонах.

Крупнейший китайский издатель мобильных игр Tencent запустил функцию Midnight Patrol (Полуночный патруль), которая добавлена в более чем 60 китайских игр для смартфонов. Если ребенок попытается сыграть в свою любимую игру после наступления комендантского часа, появится уведомление, а за ним последует сканирование лица.

Очевидно, сканирование лица производится с целью определить, играет ли в игру именно ребёнок. Пока нет подробной информации об особенностях работы системы и средствах борьбы с возможными обходами проверки. Например, может ли ребёнок просканировать лицо спящих родителей? Требует ли система, чтобы глаза в момент сканирования были открыты? Также неясно, использует ли Midnight Patrol другие китайские общественные системы биометрического сканирования. Кроме того, нет данных о том, что происходит со сканированными лицами этих детей.

Источник: phonearena