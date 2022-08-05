Китай заявил об успешном запуске многоразового космического корабля

В пятницу Китай успешно запустил экспериментальный многоразовый космический корабль с целью тестирования технологий, которые помогут обеспечить поддержку деятельности в космосе. Об этом сообщают государственные СМИ.

Космический корабль был запущен на ракете-носителе Long March-2F с космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Как ожидается, после периода работы на орбите он вернётся на целевую посадочную площадку. Более подробные сведения о корабле пока не сообщаются.

Отметим, Китай расширяет свои усилия по исследованию космоса, в том числе строит собственную космическую станцию. Официальные лица США раскритиковали Китай в прошлые выходные после того, как остатки ракеты упали на Землю над Индийским океаном, заявив, что по вине Китая отсутствует обмен информацией о траектории полёта обломков.

Источник: bloomberg