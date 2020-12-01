Китайская станция «Чанъэ-5» успешно прилунилась

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Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5», которая должна доставить на Землю пробу грунта из вулканического района в Океане Бурь, успешно прилунилась неподалеку от вулкана Пик Рюмкера. Об этом сообщило Китайское национальное космическое агентство. К сожалению, посадка не транслировалась, хотя изначально стрим планировался.

Станция «Чанъэ-5», состоящая из четырех аппаратов, была запущена в космос 23 ноября, а вечером 28 ноября модуль, находясь в 400 километрах от поверхности Луны, успешно совершил маневр выхода на окололунную орбиту.

Станция «Чанъэ-5» начала автоматическое снижение в 16:48 по Киеву — соединенные вместе посадочный и взлетный модули успешно отсоединились от служебного модуля и благополучно прилунились в 17:15. Следующий этап миссии — забор образцов грунта с глубины до двух метров общей массой до двух килограммов. Операция запланирована на 19:15 по Киеву.

Посадочный модуль должен взять пробы грунта из области вблизи Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Команда рассчитывает взять образец грунта возрастом всего 1,2 миллиарда лет — намного моложе образцов, доставленных на Землю астронавтами в ходе программы «Аполлон».

Если все пойдет по плану, образцы загрузят в капсулу взлетного модуля, который должен в дальнейшем взлететь и состыковаться со служебным модулем. После стыковки образцы грунта будут перегружены на возвращаемый модуль. После этого служебный модуль совершит перелет к Земле и, оказавшись на расстоянии 5 тысяч километров от планеты, сбросит капсулу, которая должна мягко приземлиться на парашютах в середине декабря.

Ожидается, что эта миссия позволит узнать больше о развитии и происхождении Луны и Земли. Следующий на очереди — аппарат «Чанъэ-6». Миссия «Чанъэ-6» в целом повторяет «Чанъэ-5», но следующая станция должна будет собрать образцы грунта уже из полярной области Луны.