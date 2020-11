Китай запустил к Луне станцию «Чанъэ-5», которая должна произвести забор лунного грунта и доставить образец на Землю

23 ноября Китай успешно запустил лунную автоматическую станцию «Чанъэ-5», которая должна доставить на Землю пробу грунта из вулканического района в Океане Бурь. Трансляция запуска велась на YouTube. Первоначально запуск миссии планировался на 2017 год, но сначала его перенесли на 2019 год, а потом на 23 ноября 2020 года.

Миссия «Чанъэ-5» — следующий этап китайской лунной программы, в рамках которого автоматическая станция должна выполнить посадку на поверхность естественного спутника Земли, взять пробу грунта и доставить ее на Землю. То есть, задачи китайской лунной миссии в целом повторяют цели советской автоматической станции «Луна-24».

Посадочная площадка — относительно молодой вулканический пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Команда рассчитывает взять образец грунта возрастом всего 1,2 миллиарда лет — намного моложе образцов, доставленных на Землю астронавтами в ходе программы «Аполлон».

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» со станцией «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 ноября в 22:30 по Киеву. Старт ракеты-носителя и отделение станции от разгонного блока прошли в штатном режиме. Сейчас она находится на пути к Луне. Примерно через 112 часов станция выйдет на круговую орбиту Луны высотой 200 километров.

A giant leap for China's space exploration. China Tuesday launched a spacecraft to collect and return samples from the moon, the country's 1st attempt to retrieve samples from an extraterrestrial body. #LunarProbe pic.twitter.com/sxLQsrEJAX

— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2020