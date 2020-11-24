Китай запустил к Луне станцию «Чанъэ-5», которая должна произвести забор лунного грунта и доставить образец на Землю





23 ноября Китай успешно запустил лунную автоматическую станцию «Чанъэ-5», которая должна доставить на Землю пробу грунта из вулканического района в Океане Бурь. Трансляция запуска велась на YouTube. Первоначально запуск миссии планировался на 2017 год, но сначала его перенесли на 2019 год, а потом на 23 ноября 2020 года.

Миссия «Чанъэ-5» — следующий этап китайской лунной программы, в рамках которого автоматическая станция должна выполнить посадку на поверхность естественного спутника Земли, взять пробу грунта и доставить ее на Землю. То есть, задачи китайской лунной миссии в целом повторяют цели советской автоматической станции «Луна-24».

Посадочная площадка — относительно молодой вулканический пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны. Команда рассчитывает взять образец грунта возрастом всего 1,2 миллиарда лет — намного моложе образцов, доставленных на Землю астронавтами в ходе программы «Аполлон».

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» со станцией «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 ноября в 22:30 по Киеву. Старт ракеты-носителя и отделение станции от разгонного блока прошли в штатном режиме. Сейчас она находится на пути к Луне. Примерно через 112 часов станция выйдет на круговую орбиту Луны высотой 200 километров.

A giant leap for China's space exploration. China Tuesday launched a spacecraft to collect and return samples from the moon, the country's 1st attempt to retrieve samples from an extraterrestrial body. #LunarProbe pic.twitter.com/sxLQsrEJAX — China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2020

«Чанъэ-5» имеет массу 8200 килограммов, включая топливо. Станция состоит из четырех основных модулей: служебного модуля, спускаемого модуля, возвращаемой капсулы и взлетного модуля.

Служебный модуль обеспечит перелет от околоземной орбиты к окололунной, которое, как отмечалось выше, по плану займет 112 часов. После выхода на окололунную орбиту от станции отделится спускаемый модуль, который оснащен посадочными визирами, оптическими камерами, минеральным спектрометром, анализатором почвенного газа, инструментом анализа состава почвы, анализатором температуры проб и роботизированной буровой установкой. Он должен будет выполнить забор образцов грунта с глубины до двух метров общей массой до двух килограммов.

Образцы будут загружены в капсулу взлетного модуля, который выйдет на окололунную орбиту, где состыкуется со служебным модулем (в отличие от предыдущих советских миссий, в миссии запланировано автоматическое сближение и стыковка с возвращаемым модулем на лунной орбите, перед полётом обратно на Землю). После стыковки образцы грунта будут перегружены на возвращаемый модуль. Далее служебный модуль совершит перелет к Земле и, оказавшись на расстоянии 5 тысяч километров от планеты, сбросит капсулу, которая должна мягко приземлиться на парашютах.

Ожидается, что эта миссия позволит узнать больше о развитии и происхождении Луны и Земли. Следующий на очереди — аппарат «Чанъэ-6». Миссия «Чанъэ-6» в целом повторяет «Чанъэ-5», но следующая станция должна будет собрать образцы грунта уже из полярной области Луны.