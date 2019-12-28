Китайские банки согласились выдать Tesla новый кредит на $1,29 млрд под самую низкую ставку, поставки Model 3 с шанхайской Gigafactory 3 начнутся 30 декабря





В грядущий понедельник, 30 декабря, компания Tesla начнет поставки автомобилей седанов Model 3, собранных на заводе в Китае. Об этом Reuters сообщил представитель компании.

Строительство завода Gigafactory 3 в Шанхае, являющегося первым автосборочным предприятием Tesla за пределами США, началось в январе 2019 года, а уже в октябре в эксплуатацию была введена линия по сборке Model 3. То есть, завод удалось построить за рекордные десять месяцев. К концу года производитель рассчитывает выпускать не менее 1000 седанов Model 3 в неделю, а после введения второй линии по сборке компактных кроссоверов Model Y и выхода Gigafactory 3 на полную мощность предприятие будет выпускать 250 тыс. автомобилей в год.

Первые 15 покупателей, которые получат автомобили 30 декабря, — это сотрудники Tesla. К отгрузке заказов обычным покупателям производитель рассчитывает приступить до начала китайского Нового года 25 января. С другой стороны, отгрузка первых заказов 30 декабря означает, что завод начнет поставлять автомобили клиентам спустя всего 357 дней после начала строительства, что станет новым рекордом для мировых автопроизводителей в Китае.

Сейчас Model 3, собранная в Китае, стоит от 355,8 тыс. юаней (около $50,8 тыс.). Для сравнения, в США цены на Model 3 начинаются от $39 990 (без каких- либо льгот). Но буквально на днях Bloomberg сообщал, что во второй половине 2020 года цена на электромобили Model 3, собранные в Китае, могут опустится ниже психологической отметки в 300 тыс. юаней ($42,9 тыс.) благодаря сокращению производственных затрат за счет более широкого использования комплектующих местного производства.

Сейчас Tesla активно строит сервисные центры и фирменные станции быстрой зарядки Supercharger по всему Китаю, чтобы обеспечить клиентам стандартизированное послепродажное обслуживание. Кроме того, правительство Китая со своей стороны обеспечивает широкую поддержку Tesla; Gigafactory 3 является первым в стране автосборочным предприятием, полностью принадлежащим иностранной компании. В эту пятницу Министерство промышленности и информационных технологий Китая заявило о включении Model 3, собранной в Китае, в список новых энергетических транспортных средств, освобожденных от уплаты налога на покупку. В августе министерство освободило от налога все автомобили Tesla.

На результаты четвертого квартала и всего 2019 года, по итогам которого Tesla планирует отгрузить от 360 тыс. до 400 тыс. автомобилей, начало продаж китайских Model 3 никак не повлияет. Чтобы увидеть эффект, придется дождаться отчета по итогам первого квартала 2020 года. Надо ли говорить, что Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей; в 2018 году здесь было продано 1,3 миллиона электрических автомобилей.

Буквально на днях Tesla сообщила о заключении нового соглашения с кредиторами в Китае —стороны договорились о предоставлении нового пятилетнего кредита шанхайской фабрике Tesla. Размер кредита — 9 млрд юаней ($1,29 млрд). Ставка составит всего 0,9 базовой процентной ставки в Китае, такие условия китайские банки предлагают своим лучшим клиентам. Часть средств может быть использована для пролонгации ранее выданного кредита (3,5 млрд юаней), срок возврата которого наступает 4 марта следующего года.

Новый кредит Tesla предоставили Строительный банк Китая (CCB), Сельскохозяйственный банк Китая (AgBank), Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) и Банк развития шанхайского района Пудун (SPDB).

Источник: Reuters (2)