Bloomberg: В следующем году Tesla снизит цены на китайские Model 3 минимум на 20%





Производственная линия на новом заводе Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, где осуществляется сборка Model 3 — самого популярного автомобиля американского производителя — получилась гораздо эффективнее. Благодаря полученному опыту производителю удалось значительно снизить затраты по сравнению с линией во Фримонте (ранее говорилось о двухкратном снижении). Теперь же ресурс Bloomberg, ссылаясь на собственных информаторов, знакомых с планами производителя, пишет, что Tesla рассматривает возможность снижения цен на собранные в Китае Model 3 на 20% и даже выше.

Собеседники Bloomberg рассказали, что себестоимость Model 3, производящейся на заводе в Шанхае, удалось существенно снизить за счет широкого использования комплектующих местного производства. Именно это дает Tesla возможность снизить цену, сделав Model 3 еще более привлекательным вариантом для покупателей.

Сейчас Model 3, собранная в Китае, стоит от 355,8 тыс. юаней (около $50,8 тыс.). После снижения цены, которое, вероятно, произойдет во второй половине 2020 года, цена на электромобиль опустится ниже психологической отметки в 300 тыс. юаней ($42,9 тыс.). Для сравнения, в США цены на Model 3 начинаются от $39 990 (без каких- либо льгот).

Прошлым летом в интервью с популярным техноблогером Маркесом Браунли Илон Маск заявлял, что, хорошо постаравшись, Tesla может выпустить электромобиль стоимостью $25 тыс. в следующие три года, а в начале этого года он подтвердил планы по выпуску более доступных автомобилей в ближайшие три года.

Источник: Bloomberg