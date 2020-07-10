Китайский производитель x86 процессоров Zhaoxin намерен выпустить дискретный GPU





Китайская компания Zhaoxin известна в качестве производителя национальных процессоров на базе архитектуры x86. Однако новые данные свидетельствуют, что компания проявляет интерес и к другим сегментам рынка. В частности, на обновлённом сайте Zhaoxin продемонстрировала видео, на котором фигурирует доступный дискретный GPU.

Позже видео было удалено, но часть информации всё же удалось сохранить, включая дорожную карту с планами выпуска новых отдельных GPU с TDP 70 Вт. Они будут изготавливаться по нормам 28-нанометрового технологического процесса на производственных мощностях компании TSMC. И хотя по этому параметру Zhaoxin существенно уступает лидерам рынка, которые используют 7-нанометровый техпроцесс TSMC, это может быть связано с угрозой потенциальных санкций со стороны США. Правительство США не допускают использования 16-нм и более тонких техпроцессов для китайских клиентов TSMC на том основании, что они основаны на американской интеллектуальной собственности.

Пока неясно, как Zhaoxin сможет производить полноценный и конкурентоспособный графический процессор, не нарушая интеллектуальную собственность на графические продукты AMD, NVIDIA или Intel. Однако известно, что VIA (материнская компания Zhaoxin) имеет доступ (через предыдущее приобретение) к соответствующей интеллектуальной собственности S3 Graphics.

Выход на рынок новых дискретных графических GPU Zhaoxin запланирован на конец этого года. Сейчас у компании уже есть интегрированные графические решения для своей процессорный платформы, но при этом GPU интегрирован не в процессор, как в современных решениях AMD или Intel, а в чипсет. Ранее тесты показывали существенно отставание такого решения от интегрированного GPU Intel UHD 630. Однако расширение существующей архитектуры на более крупные чипы с более высоким значением TDP позволит повысить производительность. Конечно, не стоит ожидать, что такие графические процессоры, да ещё изготовленные по нормам 28-нанометрового технологического процесса, смогут составить серьёзную конкуренцию современным видеочипам AMD или NVIDIA.

Существующий графический процессор Zhaoxin поддерживает DX11, OpenCL 1.1, OpenGL 3.2, аппаратное ускорение кодирования и декодирования видео. Также поддерживаются интерфейсы DisplayPort, eDP, HDMI и VGA и возможность одновременного вывода изображения на два дисплея с разрешением 4K. Однако более подробные сведения не разглашаются, и тестовые приложения для мониторинга GPU не смогли собрать дополнительную информацию об архитектурных компонентах.

Источник: tomshardware