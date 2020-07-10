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Китайский производитель x86 процессоров Zhaoxin намерен выпустить дискретный GPU

Китайский производитель x86 процессоров Zhaoxin намерен выпустить дискретный GPU

Китайский производитель x86 процессоров Zhaoxin намерен выпустить дискретный GPU


Китайская компания Zhaoxin известна в качестве производителя национальных процессоров на базе архитектуры x86. Однако новые данные свидетельствуют, что компания проявляет интерес и к другим сегментам рынка. В частности, на обновлённом сайте Zhaoxin продемонстрировала видео, на котором фигурирует доступный дискретный GPU.

Позже видео было удалено, но часть информации всё же удалось сохранить, включая дорожную карту с планами выпуска новых отдельных GPU с TDP 70 Вт. Они будут изготавливаться по нормам 28-нанометрового технологического процесса на производственных мощностях компании TSMC. И хотя по этому параметру Zhaoxin существенно уступает лидерам рынка, которые используют 7-нанометровый техпроцесс TSMC, это может быть связано с угрозой потенциальных санкций со стороны США. Правительство США не допускают использования 16-нм и более тонких техпроцессов для китайских клиентов TSMC на том основании, что они основаны на американской интеллектуальной собственности.

Китайский производитель x86 процессоров Zhaoxin намерен выпустить дискретный GPU

Пока неясно, как Zhaoxin сможет производить полноценный и конкурентоспособный графический процессор, не нарушая интеллектуальную собственность на графические продукты AMD, NVIDIA или Intel. Однако известно, что VIA (материнская компания Zhaoxin) имеет доступ (через предыдущее приобретение) к соответствующей интеллектуальной собственности S3 Graphics.

Выход на рынок новых дискретных графических GPU Zhaoxin запланирован на конец этого года. Сейчас у компании уже есть интегрированные графические решения для своей процессорный платформы, но при этом GPU интегрирован не в процессор, как в современных решениях AMD или Intel, а в чипсет. Ранее тесты показывали существенно отставание такого решения от интегрированного GPU Intel UHD 630. Однако расширение существующей архитектуры на более крупные чипы с более высоким значением TDP позволит повысить производительность. Конечно, не стоит ожидать, что такие графические процессоры, да ещё изготовленные по нормам 28-нанометрового технологического процесса, смогут составить серьёзную конкуренцию современным видеочипам AMD или NVIDIA.

Китайский производитель x86 процессоров Zhaoxin намерен выпустить дискретный GPU

Существующий графический процессор Zhaoxin поддерживает DX11, OpenCL 1.1, OpenGL 3.2, аппаратное ускорение кодирования и декодирования видео. Также поддерживаются интерфейсы DisplayPort, eDP, HDMI и VGA и возможность одновременного вывода изображения на два дисплея с разрешением 4K. Однако более подробные сведения не разглашаются, и тестовые приложения для мониторинга GPU не смогли собрать дополнительную информацию об архитектурных компонентах.

Источник: tomshardware

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