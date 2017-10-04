Китайские ученые успешно провели первый сеанс «невзламываемой» квантовой видеосвязи

После активного тестирования Китай наконец полноценно развернул свою квантовую коммуникационную систему. Учёные смогли совершить первый безопасный квантовый видео звонок между Китайской академией наук и Австрийской академией наук. Такой способ коммуникации обеспечивает прорыв в отрасли, который окажет огромное влияние на передачу конфиденциальной информации между удалёнными сторонами.

Традиционные методы цифровой коммуникации основаны на определенных математических функциях, которые можно взломать с помощью соответствующих инструментов и знаний. Квантовая связь, однако, передаёт информацию, встроенную в запутанные частицы света. При этом такой процесс передачи данных, по заявлениям учёных, совершенно не поддаётся взлому. Более того, любой, кто даже пытается проникнуть в передачу сообщения без разрешения, будет раскрыт. Йоханнес Рудстеин из Австрийской академии наук заявил следующее:

«Если кто-то попытается перехватить фотоны, передаваемые между спутником и наземной станцией, и измерить их поляризацию, квантовое состояние фотонов будет изменено этой попыткой измерения, что немедленно разоблачит хакеров».

Конечно, нельзя исключать, что в будущем кто-то может найти способ взломать такой способ коммуникации. Но сейчас он представляет собой самый безопасный способ передачи цифровых данных. По данным Китайской академии наук, в скором времени планируется провести аналогичные тестовые переговоры между Китаем и Сингапуром, Италией, Германией и Россией.

Источник: Engadget