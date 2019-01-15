Китайский аппарат «Чанъэ-4» вырастил первые побеги хлопчатника на Луне
Китайский аппарат «Чанъэ-4» провёл на поверхности Луны значимый биологический эксперимент. На борту аппарата удалось прорастить крошечные побеги хлопчатника. Таким образом, учёным впервые удалось вырастить земные растения на Луне. Ранее удавалось выращивать цветы и некоторые растения на орбите Земли, но впервые подобный эксперимент был успешно проведён на другом планетарном теле за пределами Земли.
Отметим, на борту «Чанъэ-4» имеется 3-килограммовая канистра, включающая 6 различных биологических видов, которые предназначены для прорастания и выращивания в условиях Луны. Она содержит семена хлопка, рапса, картофеля и резуховидки. Кроме того, в ёмкости также транспортировались яйца плодовой мухи и ферменты, благодаря чему была образована крошечная экосистема.
First in human history: A cotton seed brought to the moon by China’s Chang’e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind’s first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC
— People’s Daily, China (@PDChina) 15 января 2019 г.
Биологический эксперимент был запущен вскоре после приземления «Чанъэ-4» путём добавления воды. Китай опубликовал фотографии полезной нагрузки, снятые 7 января. Они демонстрирует прорастающие побеги хлопчатника. Также были продемонстрированы фотографии контрольной версии эксперимента, расположенного на Земле. И в данном случае рост побегов более заметный и существенный. Судя по всему, ни одни другие растения на Луне пока не проросли.
Источник: The Verge
- Китай запустил космическую станцию «Чанъэ-4» 7 декабря 2018 года. При этом семью месяцами ранее, 20 мая 2018 года, CNSA отправило на лунную орбиту ретрансляционный спутник «Цюэцяо», задача которого - организовать связь со станцией в условиях отсутствия прямой видимости. Сам «Цюэцяо» стал первым в истории космическим аппаратом, приступившим к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны.
- Впервые «Чанъэ-4» достигла орбиты Луны 12 декабря, после чего специалисты китайского ЦУП дважды корректировали орбиту станции и тестировали связь между аппаратом и спутником-ретранслятором. 30 декабря станция вышла на расчетную орбиту.
- В начале января 2019 года китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил первую в истории мягкую посадку на обратной стороне Луны.
- Неделю спустя были показаны видео посадки и панорамные снимки с обратной стороны Луны.
- У Китая достаточно большие планы на космос. На данный момент китайцы разрабатывают многоразовый космический аппарат «Шэньлун», о котором мало что известно в силу скрытности проекта. Кроме того, Китай планирует отправить на Луну человека после 2020 года, а в 2030-х доставить с Марса образец грунта.