Китайский аппарат «Чанъэ-4» вырастил первые побеги хлопчатника на Луне

Китайский аппарат «Чанъэ-4» провёл на поверхности Луны значимый биологический эксперимент. На борту аппарата удалось прорастить крошечные побеги хлопчатника. Таким образом, учёным впервые удалось вырастить земные растения на Луне. Ранее удавалось выращивать цветы и некоторые растения на орбите Земли, но впервые подобный эксперимент был успешно проведён на другом планетарном теле за пределами Земли.

Отметим, на борту «Чанъэ-4» имеется 3-килограммовая канистра, включающая 6 различных биологических видов, которые предназначены для прорастания и выращивания в условиях Луны. Она содержит семена хлопка, рапса, картофеля и резуховидки. Кроме того, в ёмкости также транспортировались яйца плодовой мухи и ферменты, благодаря чему была образована крошечная экосистема.

First in human history: A cotton seed brought to the moon by China’s Chang’e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind’s first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC

— People’s Daily, China (@PDChina) 15 января 2019 г.