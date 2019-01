Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал видео посадки и панорамные снимки с обратной стороны Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видеозапись мягкой посадки аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны. Об этом пишет издание CGTV.

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon’s far side by China’s #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7

Кроме этого, «Чанъэ-4» также прислал цветные панорамные фото поверхности естественного спутника Земли (изображения в высоком разрешении доступны по ссылке).

#China‘s Chang’e-4 probe sent back world’s first 360-degree color panorama photo of moon’s far side landscape after a historic soft landing on uncharted area, the China National Space Administration (CNSA) released Friday. pic.twitter.com/NCneLjWvmR

