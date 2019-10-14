Классические игры на современный лад. NVIDIA продолжит перевыпуск старых игр с трассировкой лучей





Как известно, в актуальной графической архитектуре Turing, дебютировавшей в игровом сегменте в прошлом году, NVIDIA добавила к традиционным вычислительным блокам CUDA специализированные RT-ядра для аппаратного ускорения трассировки лучей.

Напомним, трассировка лучей или рейтрейсинг — это метод рендеринга с построением и отслеживанием траекторий лучей света к каждой точке пространства. Он позволяет точно определять освещенность объектов, отраженный свет и взаимное затенение. Как считается, это еще один шаг к реализму виртуального изображения. Сама технология крайне ресурсоемка, поэтому ранее была недоступна в играх.

В новом поколении игровых видеокарт NVIDIA сделала главую ставку на рейтрейсинг, о чем производитель напоминает при каждой возможности, зачастую даже перегибая палку. Вот только пока технология была принята рынком не так хорошо, как того хотелось бы NVIDIA (игр с поддержкой трассировки лучей все еще немного). Но в «зеленом» лагере опускать руки не планируют, продолжая предпринять все новые дополнительные меры для исправления ситуации и популяризации трассировки лучей.

Как стало известно, NVIDIA намерена и дальше перевыпускать классические ПК-игры с трассировкой лучей, на что указывает соответствующая вакансия продюсера в студии Lightspeed Studios, которая и должна заняться добавлением трассировки лучей в ремастеры старых игр. Из описания следует, что NVIDIA планирует обновлять классические проекты исключительно графически. То есть, менять механики и геймплей никто не будет. Списка игр пока нет, но можно не сомневаться, что он будет включать самые видные проекты прошлого.

Ранее Lightspeed Studios адаптировала Half-Life 2, Doom 3 и Portal для приставки NVIDIA Shield. Кроме того, можно вспомнить о Quake II RTX — ремейка культового шутера с трассировкой лучей, реализованной специалистами NVIDIA.

Судя по всему, NVIDIA решила взять инициативу в свои руки и перевести классические игры на современный лад, дабы еще раз показать разработчикам преимущества рейтрейсинга. И ведь никто не спорит, что за трассировкой лучей — будущее. Но последние финансовые отчеты NVIDIA показывают, что пока эта технология не столь важна для пользователей, чтобы тратить на нее дополнительные средства уже сейчас. Удастся ли NVIDIA с помощью старой доброй классики с обновленной графикой переломить ситуацию и заставить пользователей активнее пересаживаться на новые карты, покажет время. Возможно NVIDIA стоит перенять практику Intel по снижению цен, и тогда эффект окажется куда более ощутимым?

Источник: NVIDIA и DSOGaming