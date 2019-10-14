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Классические игры на современный лад. NVIDIA продолжит перевыпуск старых игр с трассировкой лучей

Классические игры на современный лад. NVIDIA продолжит перевыпуск старых игр с трассировкой лучей

Классические игры на современный лад. NVIDIA продолжит перевыпуск старых игр с трассировкой лучей


Как известно, в актуальной графической архитектуре Turing, дебютировавшей в игровом сегменте в прошлом году, NVIDIA добавила к традиционным вычислительным блокам CUDA специализированные RT-ядра для аппаратного ускорения трассировки лучей.

Напомним, трассировка лучей или рейтрейсинг — это метод рендеринга с построением и отслеживанием траекторий лучей света к каждой точке пространства. Он позволяет точно определять освещенность объектов, отраженный свет и взаимное затенение. Как считается, это еще один шаг к реализму виртуального изображения. Сама технология крайне ресурсоемка, поэтому ранее была недоступна в играх.

В новом поколении игровых видеокарт NVIDIA сделала главую ставку на рейтрейсинг, о чем производитель напоминает при каждой возможности, зачастую даже перегибая палку. Вот только пока технология была принята рынком не так хорошо, как того хотелось бы NVIDIA (игр с поддержкой трассировки лучей все еще немного). Но в «зеленом» лагере опускать руки не планируют, продолжая предпринять все новые дополнительные меры для исправления ситуации и популяризации трассировки лучей.

Как стало известно, NVIDIA намерена и дальше перевыпускать классические ПК-игры с трассировкой лучей, на что указывает соответствующая вакансия продюсера в студии Lightspeed Studios, которая и должна заняться добавлением трассировки лучей в ремастеры старых игр. Из описания следует, что NVIDIA планирует обновлять классические проекты исключительно графически. То есть, менять механики и геймплей никто не будет. Списка игр пока нет, но можно не сомневаться, что он будет включать самые видные проекты прошлого.

Ранее Lightspeed Studios адаптировала Half-Life 2, Doom 3 и Portal для приставки NVIDIA Shield. Кроме того, можно вспомнить о Quake II RTX — ремейка культового шутера с трассировкой лучей, реализованной специалистами NVIDIA.

Судя по всему, NVIDIA решила взять инициативу в свои руки и перевести классические игры на современный лад, дабы еще раз показать разработчикам преимущества рейтрейсинга. И ведь никто не спорит, что за трассировкой лучей  будущее. Но последние финансовые отчеты NVIDIA показывают, что пока эта технология не столь важна для пользователей, чтобы тратить на нее дополнительные средства уже сейчас. Удастся ли NVIDIA с помощью старой доброй классики с обновленной графикой переломить ситуацию и заставить пользователей активнее пересаживаться на новые карты, покажет время. Возможно NVIDIA стоит перенять практику Intel по снижению цен, и тогда эффект окажется куда более ощутимым?

Источник: NVIDIA и DSOGaming

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