Не производительностью, так ценой. Intel готова потратить на борьбу с AMD $3 млрд





Intel планирует бороться с AMD снижением цен на существующую линейку процессоров Core и позиционированием конкурентоспособных линеек своих продуктов. Согласно слайду из презентации Intel для торговых партнёров, показанный в видео на YouTube-канале AdoredTV, компания намерена потратить немалые деньги, чтобы смягчить или помешать натиску конкурента.

Intel столкнулась с серьёзным давлением со стороны AMD во всех сегментах рынка. Сюда относятся не только процессоры Ryzen и Threadripper, но и EPYC, ориентированные на линейку серверных процессоров Xeon. Слайд под названием «Масштабное преимущество Intel… Финансовая мощь» показывает, что чистая прибыль AMD в 2018 году составила около $300 млн, тогда как Intel показала результат в 10 раз больше – $3 млрд.

Это цена, которую Intel готова заплатить за конкуренцию с AMD в 2019 году. Сюда входит снижение цен, акции и скидки на текущую и предстоящую продукцию компании. Не так давно Intel объявила о значительном снижении цен на линейку процессоров Core 9-го поколения, а предстоящие Core X-Series 9-го поколения и новые Xeon W-2200 будут отличаться более низкой стоимостью, чем их предшественники. Похоже, единственный реальный фактор, который рассматривает Intel для борьбы с AMD, это ценообразование. Это может означать, что Intel не в состоянии конкурировать с AMD в плане производительности своих чипов.

Разумеется, это обойдётся компании в копеечку, но, будучи более крупной компанией, чем AMD, Intel не слишком беспокоится о том, чтобы потратить $3 млрд только для сохранения своего положения на рынке. В конечном счёте это хорошо для потребителей, поскольку способствует появлению в продаже множества достойных процессоров по приемлемым ценам.

Источник: wccftech