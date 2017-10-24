Кличко: в скором времени в Киеве установят еще 3 тыс. камер видеонаблюдения, а на въезде на Труханов остров появятся автоматические дорожные блокираторы

Как известно, с начала этого года в Киеве заработал Центр обработки данных комплексной системы безопасности «Безопасная столица». К настоящему моменту к нему уже подключено около 5 тыс. камер видеонаблюдения, размещенных по всей столице. И в ближайшее время в столице установят еще 3 тыс. камер, доведя общее количество камер в системе до изначально запланированных 8 тыс. штук. Об этом на своей официально страничке в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Новые камеры установят в разных учреждениях и общественных местах. Некоторые из установленных в рамках программы «Безопасная столица камер имеют обзор в 360 градусов, распознают лица и номерные знаки машин.

В другом сообщении Кличко заявил, что в ближайшее время в Киеве появятся автоматические дорожные блокираторы, синхронизированные со светофорами. Их планируют установить на въезде на Труханов остров. Подобные блокираторы мэр увидел во французской Тулузе, где он сейчас пребывает с рабочим визитом. В рамках визита мэр также планирует ознакомиться с системой организации движения общественного транспорта, парковки и велосипедной инфраструктурой Тулузы. Логично предположить, что некоторые из тамошних элементов инфраструктуры в будущем могут появиться в Киеве в рамках той или иной инициативы.

Отметим, что Городская целевая комплексная программа профилактики и противодействия преступности «Безопасная столица» является частью более широкой стратегии развития города Киева до 2025 года. Данная программа нацелена на повышение общего уровня правопорядка и безопасности, уменьшение количества правонарушений и совершенствование деятельности правоохранительных органов.

Источник: Facebook