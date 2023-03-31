Клинт Иствуд снимает юридический триллер для Warner Bros. — потенциально последний фильм в карьере 92-летнего режиссера

Режиссер снял около 50 фильмов за 60 лет работы в кино.

Клинт Иствуд начинает съемки своего, вероятно, последнего фильма. Дистрибьютором станет Warner Bros. – студия, для которой Иствуд стал эксклюзивным режиссером после выхода «Гран Торино» в 2008 году и снял десяток фильмов, включая биографические драмы «Непокоренный», «Чудо на Гудзоне», «Снайпер» и «Дело Ричарда Джуэлла». Пока последний фильм Иствуда – это «Мужские слезы», где он также сыграл главную роль.

Сообщается, что рабочее название нового фильма режиссера «Присяжный №2», а сюжет сосредоточится на истории присяжного, осознающего, что он сам может быть убийцей. Герой борется с дилеммой – признаться или манипулировать присяжными во избежание наказания.

Несмотря на то, что фильму прочат звание последнего в карьере Иствуда – сам режиссер о выходе на пенсию не сообщал, хотя четырехкратному лауреату «Оскара» скоро исполнится 93 года.

Относительно актерского состава точной информации не было – только то, что режиссер «присматривается к молодой голливудской звезде» как кандидату на главную роль.

«Присяжный №2» станет 40-м фильмом в режиссерском наследии Иствуда. Кроме побед в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм» за ленты «Непрощенный» и «Малышка на миллион», он отличается среди других профессионалов «методом одного дубля» и умением снимать фильмы с ограниченным бюджетом. Клин Иствуд также получил премии «Оскар» за фильмы «Таинственная река», «Письма из Иводзимы» и драму «Подмена» 2008 года с Анджелиной Джоли в главной роли.

Источник: Collider