КМДА разом з мобільними операторами почали працювати над проєктом покращення 4G-покриття у Києві

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Керівник цифровізації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич провів робочу зустріч із представниками найбільших мобільних операторів щодо покращення 4G покриття у Києві. Він нагадав, що уряд ухвалив законопроєкт, який допоможе швидше розгортати мережу 4G та вдвічі прискорить процес отримання земельної ділянки для побудови базової станції.

«Місто володіє інфраструктурою необхідною для встановлення базових станцій. Стовпи освітлення, дорожня інфраструктура, комунальні заклади. Напрацювавши механізм взаємодії та рівного доступу для всіх операторів, ми зможемо забезпечити якісне 4G покриття у всьому місті» — заявив Петро Оленич.

Він також зазначив, що у Києва вже є досвід впровадження бездротової технології звʼязку LoRaWAN: розгортання міської опорної мережі та покриття районів міста, впровадження 4G в метро.

«Наша глобальна візія — використання сучасних IoT-технологій для ефективного вирішення проблем міста (контроль та моніторинг стану екології, транспорту, енергетики і ЖКГ тощо). Вже є перші успішні кейси реалізації з комунальними підприємствами міста, департаментами та службами міста. Співпраця міської влади, Міністерство цифрової трансформації України та мобільних операторів — ключ до впровадження сучасних технологій зв’язку не лише у Києві, а й у всій Україні» — підсумував Петро Оленич.

Зазначимо, що НКРЗІ планує переліцензування частот 2,3-2,4 ГГц та 2,57-2,61 ГГц для більш ефективного впровадження мережі 4G в Україні.

Джерело: КМДА