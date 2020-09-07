КМДА та компанія Bolt визначили спільні дії для врегулювання ситуації із наданням сервісу з прокату електросамокатів





У результаті конструктивного діалогу між КМДА та компанією Bolt були визначені спільні дії про врегулювання правової колізії щодо запровадження сервісу з прокату електросамокатів у столиці. Про це йдеться в спільній заяві міської влади і компанії Bolt.

Обидві сторони дійшли згоди про наступне:

Чинне законодавство сьогодні не має ефективного регулювання щодо користування та безстанційного прокату електросамокатів.

Такі види транспорту, як електросамокати, жодним чином не визначені в Правилах дорожнього руху (ПДР). Та повністю відсутня законодавча база, яка б регулювала їх використання. Це може призводити до аварійних ситуацій на дорогах та пішохідних тротуарах. Тому для даного виду транспорту необхідне запровадження особливих норм та правил безпеки. Основна мета – зробити водіїв електросамокатів та інших видів так званого «мікротранспорту» повноцінними учасниками дорожнього руху з відповідними правами та обов’язками.

Електросамокати є частиною інфраструктури сучасного міста.

Електричні самокати, велосипеди, сігвеї та інші види «мікротранспорту» – це світовий тренд, який сьогодні розвивається за співпраці компаній із державними органами влади в багатьох містах Європи, США, Азії та демонструє попит на послуги прокату і спільного користування. Що дозволяє швидко вирішити проблему «останньої милі», уникаючи дорожніх пробок та знижуючи транспортне навантаження на дороги. Крім того, «мікротранспорт» є екологічною альтернативою двигунам внутрішнього згоряння, що суттєво знижує викиди СО2 в атмосферу. Такі види транспорту незабаром стануть однією з привабливих сфер для фінансових інвестицій.

Місто завжди активно підтримувало і підтримуватиме розвиток інвестиційних проектів у столиці.

Враховуючи попит на електросамокати як допоміжний транспортний засіб, КМДА сприятиме втіленню проектів, які започаткувала компанія Bolt. Але – керуючись нормами законодавства, правилами та безпекою мешканців і гостей столиці.

Також, зважаючи на важливість підтримки підприємницької діяльності та інновацій для розвитку міської інфраструктури, КМДА продовжить конструктивний діалог з компанією Bolt і розробку спільної концепції задля реалізації проекту з надання послуг прокату і спільного користування самокатами.

Погоджено спільний план дій.

З метою організації ефективної роботи сторони визначили наступний план дій:

Протягом найближчого часу, терміново, розробити перелік правил із безпеки та використання, якими будуть послуговуватись користувачі самокатів протягом тестового періоду, що триватиме до кінця сезону 2020 року (орієнтовно жовтень-листопад).

Створити спільну робочу групу із залученням представників адміністрації міста, поліції, народних депутатів та представників бізнесу для обговорення та напрацювання пропозицій щодо законодавчого регулювання на рівні міста та держави.

Перші кроки з реалізації ініціативи компанії Bolt у наданні інноваційного сервісу з прокату електросамокатів, виявили низку прогалин у чинному законодавстві щодо «мікротранспорту». Тим не менш, міська влада та Bolt, шляхом переговорів, визначили напрямки спільної роботи задля врегулювання ситуації та втілення в Києві, а за ним і в інших містах України, інвестиційних проектів із розвитку інфраструктури міського «мікротранспорту» – йдеться в спільній заяві КМДА та компанії Bolt.

Нагадаємо, 7 серпня Bolt запустив у Києві сервіс з прокату електросамокатів. Проте вже наступного дня мер міста Віталій Кличко звинуватив керівництво в порушенні законодавства, погрожуючи прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами. Із критикою в адресу естонської компанії також виступив київський сервіс прокату велосипедів Bikenow (Nextbike).