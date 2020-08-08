Віталій Кличко закликав компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату електросамокатів. Bolt відповів





Вчора компанія Bolt відкрила сервіс прокату електросамокатів у столиці. А вже сьогодні мер Києва Віталій Кличко закликав компанію Bolt прибрати «несанкціоновано встановлені» пункти прокату електросамокатів.

«Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Рух цього виду «транспорту» не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг», – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів за принципом велопрокату. І конкурс, за словами мера столиці, буде проведений, але після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух.

«Тому я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату і дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змущені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами. Прикладом цивілізованої співпраці з містом і надання послуг у законний спосіб є робота пунктів велопрокату, що вже два роки успішно працюють в столиці і розширюють мережу», – наголосив Віталій Кличко.

Сервіс Bolt відреагував на цю заяву наступним чином:

«Шановний пане мере Києва Віталію Кличко!

7 серпня 2020 року ми, міжнародна компанія Bolt, запустили у Києві сервіс прокату електросамокатів, керуючись прагненням мотивувати киян і гостей столиці використовувати інноваційний та екологічно безпечний персональний транспорт задля розвантаження транспортної інфраструктури і покращення екологічного стану міста.

Продаж, прокат і керування електросамокатами та іншими видами персонального легкого електротранспорту (гіроскутери, моноколеса тощо) наразі не є законодавчо забороненим видом діяльності в Україні (відповідно до статті 42 Конституції України та статті 3 Цивільного кодексу України діє принцип свободи підприємницької діяльності, яка не заборонена законом). До того ж право користувача керувати електросамокатом гарантоване статтею 19 Конституції України, яка передбачає, що для громадян діє принцип «все, що прямо не заборонено законодавством, дозволено».

На сьогодні правила безпеки руху на персональному легкому електротранспорті не закріплені на законодавчому рівні в Україні. Експерти Bolt піднімали і будуть піднімати це питання у публічній площині задля прискорення процесу законодавчого врегулювання. Спираючись на міжнародний досвід та експертизу, ми вже каталізували розробку декількох варіантів законодавчих документів для врегулювання цієї ситуації. Ми, команда Bolt, керуючись принципами свідомого лідерства, запровадили освітню комунікацію через свій мобільний додаток щодо безпечного керування електроскутером: неможливо скористатися сервісом без проходження інструктажу безпеки. Під час поїздки на електросамокаті життя, майно та здоров’я користувача і третіх осіб застраховані у міжнародній страховій компанії UNIQA.

В основі ідеології сервісу прокату електросамокатів полягає принцип мікромобільності. На відміну від прокату велосипедів він не передбачає користування стаціонарними централізованими парковками, а керується сучасним принципом соціальних мереж. За допомогою мобільного додатку клієнт знаходить самокат, який залишив у зручному для нього місці попередній клієнт. Право користувача (мешканця чи гостя міста Києва) залишити електросамокат у певному місці кореспондує його праву як члена громади міста Києва користуватися комунальним (спільним) міським простором. Така система не потребує спорудження додаткових малих архітектурних форм або спеціально оснащених стаціонарних центрів паркування.

Зважаючи на вищевикладене, міська влада на сьогодні не має підстав вимагати від бізнесу отримання будь-якого роду погоджень і дозволів, оскільки вони не передбачені законодавчо. Відповідно до законодавства України діє принцип заборони для органів державної влади та місцевого самоврядування вимагати отримання документів дозвільного характеру, які не передбачені законом (стаття 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності»). Діяльність компанії Bolt із надання можливості користування електросамокатами здійснюється на підставі державної реєстрації компанії в Україні, ввезення електросамокатів зі сплатою всіх зборів, податків, мит і необхідних платежів, а також подальшою сплатою передбачених законодавством податків із відповідної діяльності в Україні.

Ми відкриті до діалогу та конструктивної співпраці. Ми впевнені, що прагнемо реалізувати спільну мету ― зробити Київ зручним, безпечним і зеленим містом!»