Жуткая сцена из-за кулис «Чужой: Ромул», которую трудно развидеть

Небольшое видео со съемочной площадки «Чужой: Ромул» демонстрирует одно из ужасных существ фильма в непринужденной рабочей атмосфере. Режиссер Феде Альварес хочет не дать вам заснуть, или же повеселить, в зависимости от отношения.

Альварес выложил видео в X Twitter с подписью: «Невероятно талантливый Роберт Боброцкий готовится преследовать Кейли Спейни в «Чужой: Ромул». Клип показывает жуткое существо вблизи.

The incredibly talented Robert Bobroczkyi getting ready to chase after Cailee Spaeny in #alienromulus @LegacyEffects #bts pic.twitter.com/Tp3DLXV40x

— Fede Alvarez (@fedalvar) August 30, 2024