Жуткая сцена из-за кулис «Чужой: Ромул», которую трудно развидеть

Небольшое видео со съемочной площадки «Чужой: Ромул» демонстрирует одно из ужасных существ фильма в непринужденной рабочей атмосфере. Режиссер Феде Альварес хочет не дать вам заснуть, или же повеселить, в зависимости от отношения.
Альварес выложил видео в X Twitter с подписью: «Невероятно талантливый Роберт Боброцкий готовится преследовать Кейли Спейни в «Чужой: Ромул». Клип показывает жуткое существо вблизи.
The incredibly talented Robert Bobroczkyi getting ready to chase after Cailee Spaeny in #alienromulus @LegacyEffects #bts pic.twitter.com/Tp3DLXV40x
— Fede Alvarez (@fedalvar) August 30, 2024
Роберт Боброцкий, который играет Потомка, имеет удивительный рост 2,26 м. Даже когда известно, что это человек в гримировке, сцена кажется не менее странной.
Потомка рожает Кей (Изабела Мерсед) после того, как Рейн (Кейли Спейни) дает ей соединение, чтобы спасти ее жизнь после столкновения с ксеноморфами. Это имеет ужасный побочный эффект превращения ребенка в гибрид человека и ксеноморфа. Недавно Альварес подтвердил на Reddit, что отцом ребенка Кей является не кто иной, как Бьорн (Спайк Фирн).
Несмотря на некоторую критику за неоригинальность, фильм «Чужой: Ромул» стал вторым по успеху во франшизе. На Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 80% от критиков и 86% от зрителей. Лента стоимостью $80 млн уже заработала более $283,5 млн.
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Источник: GamesRadar
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