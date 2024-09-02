Новости Кино 02.09.2024 в 22:00 comment views icon

Жуткая сцена из-за кулис «Чужой: Ромул», которую трудно развидеть

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Андрій Русанов

Автор сайта

Жуткая сцена из-за кулис «Чужой: Ромул», которую трудно развидеть

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Небольшое видео со съемочной площадки «Чужой: Ромул» демонстрирует одно из ужасных существ фильма в непринужденной рабочей атмосфере. Режиссер Феде Альварес хочет не дать вам заснуть, или же повеселить, в зависимости от отношения.

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Альварес выложил видео в X Twitter с подписью: «Невероятно талантливый Роберт Боброцкий готовится преследовать Кейли Спейни в «Чужой: Ромул». Клип показывает жуткое существо вблизи.

Роберт Боброцкий, который играет Потомка, имеет удивительный рост 2,26 м. Даже когда известно, что это человек в гримировке, сцена кажется не менее странной.

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Потомка рожает Кей (Изабела Мерсед) после того, как Рейн (Кейли Спейни) дает ей соединение, чтобы спасти ее жизнь после столкновения с ксеноморфами. Это имеет ужасный побочный эффект превращения ребенка в гибрид человека и ксеноморфа. Недавно Альварес подтвердил на Reddit, что отцом ребенка Кей является не кто иной, как Бьорн (Спайк Фирн).

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Несмотря на некоторую критику за неоригинальность, фильм «Чужой: Ромул» стал вторым по успеху во франшизе. На Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 80% от критиков и 86% от зрителей. Лента стоимостью $80 млн уже заработала более $283,5 млн.

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Источник: GamesRadar

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