Первый тизер сериала «Чужой: Земля» — еще один ксеноморф и «новая версия» Рипли

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Шоураннер Ной Хоули обнародовал тизер своего будущего научно-фантастического сериала «Чужой: Земля» — первого во франшизе Alien.

Короткое видео продолжительностью всего в 15 секунд демонстрирует разъяренного ксеноморфа, из пасти которого стекает слюна (а может и кровь).

«Когда таинственный космический корабль падает на Землю, молодая женщина и группа солдат делают судьбоносное открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой для планеты», — говорится в описании к сериалу.

В главной роли предстает Сидни Чендлер («Не волнуйся, солнышко»), которая также руководит сериалом совместно с Хоули, известным по криминальной драме «Фарго».

Среди остального актерского состава: Алекс Лотер («Игра в имитацию»), Сэмюэль Бленкин («Ведьмак: Происхождение»), Эсси Дэвис («Игра престолов»), Адарш Гурав, Кит Янг, Тимоти Олифант и другие.

Тизер сериала «Чужой: Земля»

«Чужой: Земля» дебютирует в 2025 году на Hulu. Ранее руководитель студии FX Productions, которая и снимает сериал, описывал его как «большое творческое переосмысление франшизы «Чужой»» и сравнивал с предыдущей работой Хоули, «Фарго».

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На данный момент в рамках франшизы Alien, которая стартовала с ленты «Чужой» 1979 года от режиссера Ридли Скотта, вышло всего девять фильмов (с учетом кроссоверов). Последний, под названием «Чужой: Ромул», от Феде Альвареса все еще транслируется в кинотеатрах, однако уже заработал кассу, которая обеспечила ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии.

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