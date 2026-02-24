Когда ИИ нужен не везде: новые функции Gemini запускают "бесконечный" поиск на Google TV

По сообщениям пользователей, голосовой ИИ Gemini от Google «сломал» функцию поиска в их телевизорах.





Внедрение голосового ИИ-помощника Gemini в Google TV началось в сентябре прошлого года. Во время его настройки должно появляться специальное меню с объяснениями относительно самой программы и ее возможностей. После нажатия пункта «Понятно» должно высветиться второе меню, которое будет спрашивать, желает ли пользователь разрешить отображение результатов поиска из Google, фото, календарей и других источников. Функцию можно включить или отклонить. На завершающем этапе можно выбрать голос для Gemini. Однако новая ошибка заставляет пользователей многократно проходить этот процесс при попытке выполнить поиск.

Один из пользователей Reddit пожаловался, что его телевизор буквально завис в бесконечном цикле при попытке поиска приложения. Каждый раз когда пользователь нажимает на поиск, телевизор начинает искать необходимое приложение, а затем открывается экран настройки Gemini. Результат остается тем же, независимо от того, включает ли человек использование персонализированных результатов или же отказывается от этого.

Другие пользователи сообщали об аналогичных проблемах в течение выходных. Один из них даже предположил, что удаление обновления Google TV оказалось действенным обходным решением. Сейчас в Google пока никак не прокомментировали ошибку.





Мы писали до этого, что Google также тестирует функцию разговорного ИИ в собственных приложениях YouTube для телевизоров. В то же время на зрителей телевизоров LG напал Copilot: его невозможно удалить из webOS. Между тем просмотры YouTube на телевизорах впервые обогнали смартфоны — более 1 млрд часов.

Источник: Android Authority