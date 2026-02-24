banner
Новости ИИ 24.02.2026 comment views icon

Когда ИИ нужен не везде: новые функции Gemini запускают "бесконечный" поиск на Google TV

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Коли ШІ потрібен не всюди: нові функції Gemini запускають “нескінченний” пошук на Google TV

По сообщениям пользователей, голосовой ИИ Gemini от Google «сломал» функцию поиска в их телевизорах.


Внедрение голосового ИИ-помощника Gemini в Google TV началось в сентябре прошлого года. Во время его настройки должно появляться специальное меню с объяснениями относительно самой программы и ее возможностей. После нажатия пункта «Понятно» должно высветиться второе меню, которое будет спрашивать, желает ли пользователь разрешить отображение результатов поиска из Google, фото, календарей и других источников. Функцию можно включить или отклонить. На завершающем этапе можно выбрать голос для Gemini. Однако новая ошибка заставляет пользователей многократно проходить этот процесс при попытке выполнить поиск.

Коли ШІ потрібен не всюди: нові функції Gemini запускають “нескінченний” пошук на Google TV
libbynut/Reddit

Один из пользователей Reddit пожаловался, что его телевизор буквально завис в бесконечном цикле при попытке поиска приложения. Каждый раз когда пользователь нажимает на поиск, телевизор начинает искать необходимое приложение, а затем открывается экран настройки Gemini. Результат остается тем же, независимо от того, включает ли человек использование персонализированных результатов или же отказывается от этого. 

Другие пользователи сообщали об аналогичных проблемах в течение выходных. Один из них даже предположил, что удаление обновления Google TV оказалось действенным обходным решением. Сейчас в Google пока никак не прокомментировали ошибку.


Мы писали до этого, что Google также тестирует функцию разговорного ИИ в собственных приложениях YouTube для телевизоров. В то же время на зрителей телевизоров LG напал Copilot: его невозможно удалить из webOS. Между тем просмотры YouTube на телевизорах впервые обогнали смартфоны — более 1 млрд часов.

Netflix оновив інтерфейс на телевізорах — штучний інтелект та безліч змін

Источник: Android Authority

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
В Chrome тестируют функцию запуска браузера во время загрузки Windows
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения
Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства
Anthropic добавила новые бесплатные функции в Claude: среди них — работа с приложениями и документами Microsoft Office
Google закрывает приложение "Погода" на Android: прогноз теперь открывается через Поиск с ИИ
Прогноз от BlackRock на 2026 год: развитие институционального биткоина и инфраструктуры ИИ
Спустя 60 лет ИИ обнаружил на Луне следы пропавшего советского модуля
В приложение Gemini добавили Lyria 3: ИИ для генерации музыки, работающий даже с фото
Кандидат отправил на собеседование ИИ вместо себя, а на той стороне его ждал... ИИ-эйчар
Менеджер активов об OpenAI: "Я видел разрушение многих компаний, у этой есть все признаки"
Как отключить ИИ-обзоры в поиске Google: инструкция для веб-версии, Android и iOS
Google требует от работников, недовольных ИИ, добровольного увольнения
Первые скриншоты Android 17: оповещения и быстрые настройки
Люди, которые "увлекаются" ИИ, первыми демонстрируют признаки выгорания
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
YouTube Music требует денег за просмотр текстов песен: 5 бесплатно, далее — Premium
ИИ-агент OpenClaw, несмотря на запрет, массово удалил письма директора Meta, но пообещал больше так не делать
Gemini сможет "заимствовать" ваши разговоры из ChatGPT
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить