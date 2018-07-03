Количество бесконтактно оплаченных поездок в столичном метро перевалило за 28 млн, названы топ-5 станций по количеству оплат этим способом

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Недавно мы узнали, что жетонами в киевском метро сейчас пользуется менее одной трети пассажиров, а большинство оплачивает проезд картами метро. Теперь же КП «Киевский метрополитен» поделилось инфографикой, посвященной второму по популярности способу оплаты проезда на метро – бесконтактной оплате с помощью соответствующей банковской карты или мобильного приложения Google Pay / Apple Pay.

Итак, к настоящему времени бесконтактным способом в киевском метро уже оплачено более 28 млн поездок. То есть, только за последний месяц (или около того) бесконтактной системой оплаты в киевском метром воспользовались еще более 3 млн раз.

Ежедневно платежными картами или устройствами с NFC-кошельками оплачивается около 90 тыс. поездок, а в пиковые дни – до 100 тысяч. Также сообщается, что пассажиры из 67 стран мира уже воспользовались возможность бесконтактной оплаты проезда в киевском метро.

Топ-5 станций киевского метро, где чаще всего рассчитываются бесконтактным способом, выглядит следующим образом:

«Контрактова площа»;

«Академмістечко»;

«Лівобережна»;

«Почайна»;

«Мінська».

К настоящему моменту в киевском метро насчитывается 123 турникета, оснащенных терминалами с поддержкой бесконтактной оплаты.

Напомним, что с 14 июля 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до 8 грн за разовую поездку, минимальная стоимость составит 6,30 грн для постоянных пассажиров, пользующихся проездными.

Источник: Киевский метрополитен Facebook