Обновлено: С 14 июля стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до 8 грн за разовую поездку, минимальная стоимость составит 6,30 грн для постоянных пассажиров

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Сегодня в Киеве прошел пресс-брифинг по поводу пересмотра действующих тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Во время данной встречи начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский заявил, что городские власти обработали финансовые показатели транспортных предприятий, которые свидетельствуют о необходимости изменения стоимости проезда. При этом была учтена как экономическая ситуация и уровень заработной платы в городе, так и критически важные потребности метро, необходимые для его бесперебойной работы.

«Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривну 30 копеек в проездных и на 1 гривну 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривен. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23, сохранены», — отметил Виктор Брагинский.

В данный момент цена разового проезда в метро составляет 5 грн, а при пополнении на 50 поездок — 4 гривни 50 копеек.

«Нам нужно удержать высококвалифицированных работников, которые сегодня массово едут на самую простую работу в Европу, где получают 1000 евро ежемесячно, или идут в частные компании. Есть около 300 вакансий, среди которых машинисты, электрики и слесари по ремонту эскалаторов. То есть специалисты, от которых зависит надлежащая работа метрополитена», — сказал руководитель киевской подземки.

Виктор Брагинский добавил, что полученные благодаря повышению тарифа средства будут направлены на два основных направления: оплату подорожавших энергоресурсов и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице. Отметим, что услугами киевского метрополитена ежедневно пользуются порядка 1,5 млн пассажиров.

Напомним, что «Киевпастранс» хочет с 15 июля 2018 года повысить стоимость проезда в наземном транспорте столицы до 8 гривен.

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На том же брифинге заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что с 14 июля 2018 года стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет и будет составлять от 6,3 гривен — при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и до 8 гривен — за разовую поездку.

«С 14 июля 2018 года устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривен, — сообщил заместитель председателя КГГА. — То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы».

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года, а в 2017 году состоялись корректировки отдельных его составляющих.

«С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию — в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива поднялась в 1,5 раза, стоимость шин — в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%. То есть нынешний рост является компромиссным, и оно меньше необходимого. Это сложное решение. И мы вынуждены были его принять, чтобы избежать угрозы транспортного коллапса в столице», — подчеркнул Дмитрий Давтян.

Он отметил, что сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро 8,27 грн, в наземном транспорте — 8,77 грн. Дмитрий Давтян также добавил, что важным условием городского головы Виталия Кличко было сохранение всех льгот на проезд на общественном транспорте, так что для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.

Источники: Киевский метрополитен, КГГА