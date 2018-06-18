Сейчас жетонами в киевском метро пользуется менее одной трети пассажиров, большинство оплачивает проезд картами метро

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Еще в октябре 2016 года КП «Киевский метрополитен» начал отказываться от жетонов, изначально пообещав вывести их полностью из обращения до конца 2017 года. Несмотря на ряд соответствующих инициатив в отношении жетонов, последние по сей день остаются в моде, хотя их популярность неуклонно падает на фоне других способов оплаты. И сейчас жетонами пользуется менее одной трети пассажиров. Об этом «Киевский метрополитен» сообщил на своей страничке в Facebook.

В «Киевском метрополитене» отметили, что чаще всего для оплаты проезда пассажиры пользуются картами метро, напомнив, что при пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн, а залог за карту можно вернуть, сдав ее обратно в кассу.

На втором месте идут банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay. Ну и замыкает тройку «Карта киевлянина», посредством которой тоже можно оплачивать проезд в киевском метро.

К сожалению, более точной информации по количеству оплат тем или иным способом сотрудники предприятия не предоставили.

Точной даты, когда жетоны окончательно и бесповоротно канут в лету в предприятии пока не называют. Но в недавнем интервью 44.ua заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, что отказаться от жетонов можно будет только после запуска единого электронного билета, намеченного на эту осень.

Напомним, что с 14 июля 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до 8 грн за разовую поездку, минимальная стоимость составит 6,30 грн для постоянных пассажиров, пользующихся проездными.

Источник: Киевский метрополитен Facebook