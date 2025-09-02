Новости Игры 02.09.2025 comment views icon

Команда Cyberpunk 2077 анонсировала "важное сообщение президента Розалинд Майерс" — 4 сентября что-то произойдет

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

На днях произойдет нечто важное в мире Cyberpunk 2077. Об этом CD Projekt RED сообщила от лица NUSA Розалинд Майерс, а значит событие может касаться DLC Phantom Liberty.

В сообщении говорится об угрозе кибербезопасности «от того, кто скрывается в тенях», с которой столкнулась «наша великая нация». NUSA ищет смелых нетраннеров, которые бы присоединились к ее силам в «борьбе за свободу». Мадам президент обещает лично приветствовать тех, кто откликнется и пройдет вступительный тест. Сверху проставлена дата 4 сентября. Это та самая леди, которой Ви помогает по ходу дополнения.

Конечно, сразу возникла масса версий относительно анонса. Вероятно, он касается Cyberpunk 2077 и DLC. А может и нет? Возможно ли новое DLC к игре или расширение Phantom Liberty? Учитывая слухи о новом дополнении к десятилетней The Witcher 3 — вполне, на уровне слухов. Режим «Новая игра плюс»? Фанаты бы обрадовались.

Также это может быть какое-то внеигровое событие. Например, связанное с сериалом «Бегущие по краю II» на Netflix. Недавно стало известно об увеличении команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков, поэтому теоретически могут появиться какие-то предварительные результаты их работы.

Некоторые скептически отнеслись к объявлению. «Я разозлюсь, если это окажется очередным мерч-дропом или конкурсом по фоторежиму», — пишут в Reddit. Но всегда интереснее надеяться на что-то более весомое, ведь разработчики Cyberpunk 2077 умеют удивлять.

