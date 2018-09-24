Компании Motorola исполняется 90 лет

В одной из сегодняшних новостей мы вспоминали, что с момента анонса первого смартфона на Android уже прошло более 10 лет. Но на эту неделю выпала еще одна круглая дата — завтра, 25 сентября, исполняется ровно 90 лет со дня основания компании Motorola.

Увы, нынешняя Motorola далеко не та, что раньше. В свое время эта американская компания была одним из мировых лидеров в области интегрированных телекоммуникаций и встроенных электронных систем. В 2011 году Motorola разделилась на две независимые компании: Motorola Mobility и Motorola Solutions. Первая, как известно, сейчас принадлежит Lenovo, а вторая, специализирующаяся на выпуске корпоративных решений, была ранее поглощена Zebra Technologies.

В числе наиболее выдающихся инноваций, представленных Motorola за 90-летнюю историю, можно отметить радиоретранслятор для миссии «Аполлон-11», который передал первые слова и телевизионные сигналы с Луны на Землю, первый в мире коммерческий портативный сотовый телефон, Motorola DynaTAC 8000X, первый в мире пейджер, первое решение для общественной безопасности на основе технологии LTE и много других продуктов, которые Motorola выпустила первой. Что касается достижений мобильного подразделения, главным, конечно же, является легендарный Motorola Razr V3, который, судя по последним сообщениям, еще может вернуться в виде новой складной модели со сгибающимся дисплеем.

В честь своего 90-летия Motorola Mobility устраивает большую распродажу, которая будет длиться четыре дня до 29 сентября. Сразу оговорим, что предложение действует только в США. В рамках акции Motorola предлагает приобрести один из ее смартфонов по скидке. Наибольшая скидка действует для Moto Z2 Play, который можно получить за $399 вместо привычных $720, но только модель в черном цвете. Для тех, кто сейчас находится в США и интересуется продукцией Motorola, приводим весь список акционных товаров:

Moto G6 – $229 вместо $249;

Moto Z2 Play – $299 вместо $499;

Moto Z2 Force – $399 вместо $720;

Moto X4 – $299 вместо $399 за версию с 32 ГБ памяти и $359 вместо $419 за версию с 64 ГБ памяти;

Moto G5s Plus – $239 вместо $279 за версию с 32 ГБ памяти и $249 вместо $349 за версию с 64 ГБ памяти;

Moto G5 Plus – $199 вместо $229 за версию с 32 ГБ памяти и $239 вместо $299 за версию с 64 ГБ памяти;

Moto E4 Plus – $149 вместо $169 за версию с 16 ГБ памяти и $169 вместо $199 за версию с 32 ГБ памяти.

Также Motorola предлагает скидку 25% на некоторые модули Moto Mods для смартфонов Moto Z.

Источник: motorola