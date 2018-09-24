Прошло уже 10 лет с того дня, когда был представлен первый Android-смартфон HTC Dream (T-Mobile G1)

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Не секрет, что дела у HTC уже давно идут весьма плохо. Но именно эта компания явила миру первый смартфон на ОС Android – модель T-Mobile G1, также известную под названием HTC Dream. Вчера, 23 сентября, исполнилось ровно десять с момента анонса этого знакового смартфона, с которого началось становление Android и ее превращение в самую популярную мобильную ОС в мире.

Смартфон T-Mobile G1 вышел на рынок только через год после iPhone, но завоевать успех это ему не помешало. По итогам первых шести месяцев в США было продано свыше миллиона экземпляров G1, что примерно соответствовало 6 % американского рынка.

T-Mobile G1 был весьма необычным смартфон. Он имел форм-фактор слайдера, который вполне может получить вторую жизнь, если нынешние попытки ряда производителей адаптировать эту конструкцию для моделей с безрамочными экранами возымеют успех, и оснащался физической клавиатурой QWERTY, которую впоследствии популяризировала канадская компания Blackberry.

Толщина корпуса T-Mobile G1 составляла целых 17,1 мм. Для сравнения, актуальный на то время iPhone 3G имел толщину 12,3 мм.

У T-Mobile G1 также был отдельный блок с физическими кнопками управления звонками, меню и возвращения на предыдущий и домашний экраны, а также трекбол для навигации по интерфейсу тогда еще никому неизвестной ОС Android 1.0. Спустя год для смартфона вышло обновление Android 1.6 Donut.

Смартфон T-Mobile G1 был построен на одноядерном процессоре Qualcomm MSM7201A с частотой 528 МГц и оснащен сенсорным экраном диагональю 3,17 дюйма разрешением 480х320 пикселей. У него было 192 МБ оперативной и 256 МБ флэш-памяти, но с возможностью расширения до 16 ГБ посредством карт памяти. Также была у смартфона одна 3-мегапиксельная камера и проприетарный аудиоразъем, для которого предлагался адаптер с разъемом 3,5 мм.

Питание T-Mobile G1 обеспечивала батарея емкостью 1150 мА·ч, а цена первого Android-смартфона в США с двухлетним контрактом T-Mobile составляла $179.

Источник: androidpolice