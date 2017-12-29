Компания Magna представит на CES 2018 продвинутую систему электрического привода etelligentDrive, которую уже опробовала на модифицированном Tesla Model S

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Компания Magna привезет на CES 2018 прототип e1, построенный на основе электромобиля Tesla Model S. Специалисты компании посчитали, что смогут построить более эффективную систему привода, поэтому заменили заводские компоненты творения Илона Маска на собственную систему etelligentDrive.

Она состоит из двух компактных блоков, размещаемых над передней и задней осью автомобиля соответственно. Каждый из таких модулей содержит электродвигатель(и), инвертор и редуктор, что упрощает монтаж на автомобиль и экономит пространство.

В прототипе Magna e1 используется блок с одним электродвигателем на передней оси и с двумя электродвигателями на задней, что позволяет раздельно управлять задними колесам, реализуя контроль вектора тяги. Каждый из двигателей в системе etelligentDrive обладает мощностью 190 л.с. (140 кВт), что позволяет электромобилю в сумме выдать 570 л.с. (420 кВт).

Отметим, что компания Magna уже около 10 лет выступает поставщиком готовых решений для производителей электромобилей в Европе и США. В частности, ее специалисты участвовали в разработке электрического Ford Focus Electric, а также в создании подключаемых гибридов Volvo V60 и S60 в 2012 году.

Свою систему etelligentDrive компания будет предлагать всем желающим, так как на данный момент не планирует создание собственной модели электромобиля.

Источник: Magna