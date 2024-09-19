Комиссия на TRON снижена вдвое

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

TRON установил новую высокую планку для конкурентов, сократив комиссию на 50%. Отныне транзакции в сети TRON станут одними из самых дешевых в отрасли, что увеличит активность и простимулирует разработчиков. Об этом в своем X написал Джастин Сан, основатель блокчейна TRON.

«В сочетании с другими мероприятиями на этой неделе, комиссия за транзакции с мемами на TRON теперь является одной из самых низких в индустрии, что, как ожидается, будет способствовать росту активности в сети и торговле мемкоинами», — отметил он.

По данным Token Terminal, 80% отправителей самого популярного стейблкоина USDT от Tether используют для переводов сеть TRON.

Это прекрасная новость не только для тех, кто делает переводы в Tether USDT. Решение также положительно повлияет на создателей контента, геймеров, разработчиков децентрализованных приложений (DApp) и трейдеров. Снижение комиссии также должно поднять активность мемкоинов в сети TRON, которая недавно переживала бум, а затем так же быстро скатилась вниз.

Напомним, стейблкоин USDD от TRON DAO недавно достиг рыночной капитализации в $1 млн.

Тем временем TRX, нативный токен сети TRON, пока что не очень живо отреагировал на событие о снижении комиссии. Цена немножечко подросла — до $0.1503 (+0.26%), а торговый объем — на 11.34%, и сейчас составляет $302.26M.

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Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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