Konami готовит DLC для римейка Silent Hill 2, его анонсируют до премьеры нового фильма, — инсайдер

Konami готує DLC для рімейку Silent Hill 2, його анонсують до прем’єри нового фільму, — інсайдер

Silent Hill 2 Remake может получить большое дополнение уже в следующем году, которое привяжут к премьере фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» / Return to Silent Hill.

По словам известного инсайдера Dusk Golem, компания работает над патчем с поддержкой PS5 Pro и версией игры для Xbox. Это логично, ведь годовая эксклюзивность римейка для PlayStation заканчивается — релиз Silent Hill 2 Remake состоялся 8 октября 2024 года. Это хороший повод для Konami анонсировать DLC Born From A Wish и привязать его к о предстоящей премьере фильма по мотивам SH2, которая состоится 23 января 2026 года.

Born From A Wish — это бонусная история, в которой игроки играют не Джеймсом, а Марией. Управляя женщиной можно будет исследовать особняк Болдуина и другие новые локации. Это побочный сюжет, который фанаты оригинальной игры 2001 года были не прочь увидеть с момента анонса римейка.

Мария держит свой старый костюм из оригинальной игры / Silent Hill 2 Remake

Никаких официальных подтверждений пока что нет, но учитывая слова инсайдера, анонсы могут состояться сразу после завершения «эксклюзивного периода». А 8 октября уже завтра, поэтому ждать осталось недолго, если верить инсайдеру. Кроме DLC и версии для Xbox, Konami, по слухам, работает еще и над римейком Silent Hill 3 и оригинальным проектом, вдохновленным серией Resident Evil. И все после того, как недавно выпустила совершенно новую историю Silent Hill f.

Добавим, шо Silent Hill 2 Remake, созданный Bloober Team, считается одним из лучших римейков. К тому же команда недавно представила свой собственный проект о постапокалиптической Польше. Нельзя сказать, что игра стала безоговорочным хитом, потому что вышла в насыщенный релизный период, но она точно стоит внимания.

