Первые обзоры Silent Hill f: "элита жанра хоррора" с 86/100 на Metacritic и 85/100 на Opencritic

В преддверии релиза Silent Hill f получила высокие оценки критиков — 86/100 на Metacritic и 85/100 на OpenCritic. Тайтл смело назвали «триумфальным возвращением серии».

Разработчики поделились финальным трейлером под аккомпанемент рецензий. Быстро добавим, что предыдущий сюжетный трейлер лучше раскрывал историю главной героини и загадочного мужчины. И сейчас журналисты пришли к мнению, что игра возрождает франшизу после многолетнего перерыва. В рецензиях говорят, что Silent Hill возвращается на первые ступеньки в жанре хоррора, хотя боевая система вызвала больше всего вопросов.

По большей части рецензенты единодушны: история школьницы Хинако в Японии 1960-х действительно имеет жуткую атмосферу, а дизайн монстров создает ощущение настоящего психологического ужаса. При этом сюжетные и визуальные решения поднимают планку для серии.

«После многих лет ожидания Silent Hill получил свою самую выдающуюся часть, вернув серию в элиту жанра хоррора и восстановив ее репутацию как вершины игрового ужаса», — пишет Gamepressure (95/100)

В то же время оценки кое-где разделились: одни называют игру лучшим возвращением франшизы, другие обращают внимание на короткую продолжительность и некоторые технические проблемы. Как известно, Silent Hill f создана на движке Unreal Engine 5 — надеемся тайтл не получит классических «сюрпризов», которые начал критиковать даже босс Epic Games.

«Хотя короткая продолжительность и технические проблемы несколько влияют на впечатление, они отнюдь не умаляют значимость этого триумфального возвращения одной из важнейших серий в жанре survival horror», — добавляет Wccftech (9/10).

Больше всего нареканий пришлось на боевую механику, которая оставляет желать лучшего. Кстати, в предыдущих реакциях тоже упоминали бои — бои — их называли откровенно «странными». Несмотря на это журналисты добавляют, что проект смело возвращает франшизу к вершине жанра, а еще добавляет новые смыслы и образы, от которых опыт игры становится глубже.

Напомним, Silent Hill f 25 сентября 2025 года игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Еще несколько дней продолжаются предзаказ с бонусами.