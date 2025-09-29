Новости Игры 29.09.2025 comment views icon

Konami по ошибке раздала Deluxe-бонусы Silent Hill f не тем игрокам

Маргарита Юзяк

Konami случайно порадовала игроков Silent Hill f, которые не доплатили за сюрпризы — студия нечаянно раздала Delux-бонусы.

Часть игроков, заплативших $70 за стандартное издание, получили часть бонусов от Digital Deluxe Edition, которое стоит $80. В Украине региональные цены несколько другие — 1 475₴ и 1 665₴ соответственно. В эксклюзивный контент входили дополнительные костюмы, набор предметов и остальные бонусы.

И вот пользователи Reddit заметили, что владельцы обычного издания имели доступ к некоторым бонусам. Например, таким стал розовый костюм школьницы с кроличьими ушами. Однако ситуация уже прояснилась: пользователям радоваться долго не придется, потому что Konami заметила и отреагировала на баг.

«Мы изучаем проблему в Steam-версии Silent Hill f, где стал временно стал доступен контент по предзаказу. В ближайшее время выйдет патч, который все исправит», — написала студия на официальном аккаунте Silent Hill.

Это означает, что розовый костюм Хинако с кроличьими ушами у некоторых пользователей все-таки заберут. Когда именно выйдет патч неизвестно, но Konami точно не заинтересована в том, чтобы затягивать процесс.

Розовый костюм Хинако в Silent Hill f / Konami

Напомним, что Silent Hill f вышла 25 сентября 2025 года — с того времени пиковый онлайн составил более 22 тысяч игроков Пресса называла тайтл «элитой жанра хоррор»пока в Steam отзывы в основном положительные. Некоторые сетуют на запутанный сюжет и то, что первое прохождение будет всегда на плохую концовку. Но сейчас тема о другом: если вы заметили бонусный костюм для Хинако или другие подарки в своем аккаунте, наслаждайтесь ими. Потому что долго они не задержатся.

Источник: Reddit

arrow left
arrow right
