Конец Daydream VR. Google отказалась от платформы в Android 11 и полностью прекратила ее поддержку

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Google объявила об отказе от поддержки Daydream в Android 11, вбив последний гвоздь в крышку гроба собственной платформы виртуальной реальности. Соответствующее объявление было опубликовано на страничке поддержки сервиса Daydream сайта справочной службы.

«Приложение Daydream VR больше не поддерживается Google и может некорректно работать на некоторых устройствах под управлением ОС Android 11 или более поздних версий», — говорится в сообщении.

На самом деле Google полностью прекратила поддержку платформы Daydream — никаких больше обновлений (ни функциональных, ни системы безопасности) не будет. В то же время сторонние приложения с поддержкой Daydream из Google Play не пропадут.

Google начала «убивать» Daydream VR в конце прошлого года, прекратив продажи одноименной гарнитуры. Теперь же компания довела дело до конца.

Google представила аппаратно-программную платформу для высококачественной виртуальной реальности Daydream три года назад на конференции I/O 2016. В 2017 году вышло второе поколение гарнитуры виртуальной реальности Google Daydream View. Но несмотря на усилия Google платформа так и не получила широкого распространения, не в последнюю очередь из-за ограниченного числа совместимых устройств. Лишь горстка флагманских смартфонов поддерживала VR-платформу Daydream.

Сейчас Google активно развивает направление дополненной реальности: Google Lens и AR-функции в сервисах (Картах и Поиске). Буквально на прошлой неделе Google представила крупное обновление AR-навигации (функция Live View) в Картах. В то же время Google продолжает поддерживать более простой open-source проект Cardboard VR — только в мае вышел плагин для игрового движка Unity.

Источник: Android Police