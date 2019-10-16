Новости
Платформа Google Daydream VR пополнила кладбище цифровых продуктов компании спустя три года после запуска

Платформа Google Daydream VR пополнила кладбище цифровых продуктов компании спустя три года после запуска

Платформа Google Daydream VR пополнила кладбище цифровых продуктов компании спустя три года после запуска


О платформе виртуальной реальности Google Daydream многие даже и не знают. Она никогда не была особо популярной, так что рано или поздно ее должны были закрыть. И вот сейчас это произошло, еще один невостребованный проект пополнил кладбище цифровых продуктов поискового гиганта.

Представленные вчера новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL не поддерживают платформу, а гарнитура Daydream View больше недоступна для покупки на сайте компании.

В Google подтвердили закрытие проекта. При этом фирменные приложение и магазин работают и закрывать их компания пока не планирует.

Напомним, Google представила аппаратно-программную платформу для высококачественной виртуальной реальности Daydream три года назад на конференции I/O 2016. В 2017 году вышло второе поколение гарнитуры виртуальной реальности Google Daydream View. Но несмотря на усилия Google платформа так и не получила широкого распространения, не в последнюю очередь из-за ограниченного числа совместимых устройств. Лишь горстка флагманских смартфонов поддерживала VR-платформу Daydream, так что этот итог был предсказуем. И едва ли многие будут тосковать за Daydream, чего не скажешь о Google Reader, чье убийство более шести лет назад пользователи не могут простить по сей день и вспоминают при каждом случае, как вот сейчас.

Высвободившиеся ресурсы Google планирует перенаправить на развитие направления дополненной реальностью: Google Lens и AR-функции в сервисах (Картах и Поиске, например)

Источник: Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить