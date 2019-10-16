Платформа Google Daydream VR пополнила кладбище цифровых продуктов компании спустя три года после запуска





О платформе виртуальной реальности Google Daydream многие даже и не знают. Она никогда не была особо популярной, так что рано или поздно ее должны были закрыть. И вот сейчас это произошло, еще один невостребованный проект пополнил кладбище цифровых продуктов поискового гиганта.

Представленные вчера новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL не поддерживают платформу, а гарнитура Daydream View больше недоступна для покупки на сайте компании.

В Google подтвердили закрытие проекта. При этом фирменные приложение и магазин работают и закрывать их компания пока не планирует.

Напомним, Google представила аппаратно-программную платформу для высококачественной виртуальной реальности Daydream три года назад на конференции I/O 2016. В 2017 году вышло второе поколение гарнитуры виртуальной реальности Google Daydream View. Но несмотря на усилия Google платформа так и не получила широкого распространения, не в последнюю очередь из-за ограниченного числа совместимых устройств. Лишь горстка флагманских смартфонов поддерживала VR-платформу Daydream, так что этот итог был предсказуем. И едва ли многие будут тосковать за Daydream, чего не скажешь о Google Reader, чье убийство более шести лет назад пользователи не могут простить по сей день и вспоминают при каждом случае, как вот сейчас.

Высвободившиеся ресурсы Google планирует перенаправить на развитие направления дополненной реальностью: Google Lens и AR-функции в сервисах (Картах и Поиске, например)

Источник: Engadget