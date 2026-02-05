tradfi
Новости Софт 05.02.2026 comment views icon

Конец эпохи: ЦРУ прекращает публикацию World Factbook после 60 лет

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Кінець епохи: ЦРУ припиняє публікацію World Factbook після 60 років

После более чем 60 лет обращения Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) объявило о прекращении публикации CIA World Factbook — популярного издания, которое служило своеобразным «базовым справочником в одном месте» как для разведывательного сообщества США, так и для общественности.


Разведывательное ведомство подтвердило эту информацию, обнародовав заявление на своем сайте, не объяснив причин такого решения. Объявление появилось после обещания директора ЦРУ Джона Рэтклиффа прекратить программы, которые не продвигают ключевые миссии агентства. World Factbook впервые был выпущен в 1962 году как печатный засекреченный справочник для сотрудников разведки. Издание содержало подробную информацию, структурированную информацию об иностранных государствах — их экономики, вооруженные силы, ресурсы и общества.

Впрочем, история проекта берет начало значительно раньше. Во время Второй мировой войны его запустили как засекреченную межведомственную программу JANIS (Joint Army Navy Intelligence Studies), созданную для стандартизации так называемой «базовой разведывательной информации» — фундаментальных и фактических сведений о мире — между различными структурами правительства США. В 1947 году программу передали под управление ЦРУ и переименовали в National Intelligence Survey.

Кінець епохи: ЦРУ припиняє публікацію World Factbook після 60 років
Данные: CIA.gov

Со временем Factbook оказался настолько полезным, что его начали использовать и другие федеральные агентства. В 1971 году была выпущена первая неклассифицированная сопроводительная версия, а уже в 1975 году несекретный вариант стал доступным для широкой публики. В течение десятилетия издание также окончательно закрепилось под названием The World Factbook. После запуска открытой онлайн-версии в 1997 году справочник быстро стал популярным ресурсом среди журналистов, любителей фактов и студентов, которые писали курсовые и дипломные работы, собирая миллионы посещений каждый год. Все материалы World Factbook находились в свободном доступе как общественное достояние.

«Хотя World Factbook больше не существует, в духе его глобального охвата и наследия мы надеемся, что вы и в дальнейшем будете интересоваться миром и искать способы познавать его — лично или виртуально», — подытожили в агентстве.

Закрытие CIA World Factbook произошло на фоне решений Белого дома по сокращению штата ЦРУ и Агентства национальной безопасности (NSA) в начале второго президентского срока Дональда Трампа, что заставило спецслужбы работать с более ограниченными ресурсами. По данным Associated Press, обнародованным в прошлом году, администрация планировала сократить штат ЦРУ на 1 200 человек в течение нескольких лет, а также ликвидировать тысячи должностей в NSA и других разведывательных структурах. Сокращение в ЦРУ включает несколько сотен сотрудников, которые уже согласились на досрочный выход на пенсию.


Остальные сокращения, по сообщениям, частично происходили за счет уменьшения набора персонала и, вероятно, не требовали массовых увольнений. Комментируя ситуацию в прошлом году, в ЦРУ заявляли, что директор Джон Рэтклифф работает над приведением агентства в соответствие с приоритетами национальной безопасности администрации Трампа. В то же время в среду ЦРУ отметило, что сотрудники агентства также «передали часть своих личных фотографий из путешествий в World Factbook». Всего в базе справочника хранилось более 5 000 фотографий, которые были свободными от авторских прав и доступными для свободного использования.

Источник: FirstPost.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый владелец GOG: "Удивлен Windows, это такое некачественное ПО"
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
В Китае завирусилось приложение "Ты мертв?" — оно проверяет активность одиноких людей
В 2025 году задокументировано более 60 масштабных насильственных краж криптовалют: жертвой может стать не только миллионер
Автопилот Garmin впервые самостоятельно посадил самолет
Осторожно: функцию изменения адреса Gmail используют для фишинга
Программист создал планировщик задач процессора для Linux на основе гороскопа
R.I.P. Adobe Animate: программу 2D-анимации закроют с 1 марта
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Doom запустили на мультиварке
Apple сделала себя "коллектором долгов" в обновленной сделке для разработчиков App Store
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
Пользователи Google смогут транслировать видео на экстренный номер спасателей
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
Nova Launcher возвращается с рекламой и дальнейшей поддержкой
Spotify синхронизирует аудиокниги с бумажными: быстрое "переключение" с сохранением прогресса
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить