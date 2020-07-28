Конгрессмен обвинил Цукерберга во лжи во время слушаний в Конгрессе в 2018 году





Один из членов Конгресса США обвинил генерального директора Facebook Марка Цукерберга во лжи Конгрессу и попросил Министерство юстиции провести расследование.

В частности, член палаты представителей от Флориды Мэтт Гетц (республиканец) заявил, что он направил уголовное обращение Генеральному прокурору США Биллу Барру с просьбой провести расследование в отношении Цукерберга за то, что он «сделал ложные заявления Конгрессу, находясь под присягой». Обращение направлено через два года после факта, который имел место во время слушаний в 2018 году из-за скандала с Cambridge Analytica.

Ссылаясь на показания Цукерберга в 2018 году, Гетц утверждает, что тот солгал Конгрессу, когда он назвал Facebook «политически нейтральной». Отмечается, что недавний отчёт группы активистов Project Veritas (группа с правыми взглядами, которая использует «маскировку и скрытые камеры, чтобы раскрыть предполагаемый либеральный уклон и коррупцию») доказывает, что социальная сеть несправедливо подвергает цензуре представителей консервативных политических кругов.

Facebook не сразу прокомментировала эту ситуацию, но всё же заявила, что обвинения социальной сети в пристрастии к консерваторам не является чем-то новым. Чиновники-республиканцы уже давно обвиняют Facebook (и другие компании социальных сетей) в дискриминации своих взглядов.

Источник: Engadget