Контроллер DualSense для PS5 получил более комфортную форму и прирост автономности на 3-4 часа. Старый DualShock 4 нельзя будет использовать с играми нового поколения

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Один из пользователей Reddit поделился информацией об игровой контроллере DualSense для грядущей консоли PlayStation 5. Он утверждает, что новый контроллер будет работать в автономном режиме существенно дольше по сравнению с предшественником.

Если пользователи могли играть при помощи DualShock 4 на протяжении 5-6 часов, то DualSense позволит не отрываться от игрового процесса от 8 до 10 часов. Отмечается, что новая версия работает в автономном режиме на 3-4 часа дольше, чем контроллер предыдущего поколения.

Кроме того, новый контроллер DualSense является более комфортным и менее громоздким решением по сравнению с оригинальным контроллером для PlayStation 4. Ещё одной интересной особенностью новинки называется поведение адаптивных триггеров, работа которых отличается друг от друга. Кроме того, Touchpad ощущается как более отзывчивый по сравнению с предшественником.

Также сама компания Sony рассказала о некоторых особенностях нового контроллера. В частности, существующий контроллер PS4 DualShock 4 не будет работать с PS5-играми, а новые игры для грядущей консоли позволят раскрыть преимущества контроллера PS5 DualSense, включая тактильную обратную связь. В то же время DualShock 4 будет работать с поддерживаемыми PS4-играми благодаря функции обратной совместимости в консоли PlayStation 5.

Официальный анонс нового игрового контроллера ожидается позже в этом году.

Источник: wccftech, 2