«Континенталь» – приквел к «Джону Уику» расскажет о событиях в одноимённом отеле в 1970-хгодах

Поклонников фильмов о наёмном убийце Джоне Уике в скором времени порадует выход нового сериала «Континенталь» / The Continental (полное название – The Continental: From the World of John Wick). Он является приквелом к киносерии «Джон Уик». Авторы уже подготовили и показали тизер-трейлер сериала.

Действие мини-сериала «Континенталь» происходит в 1970-х годах в Нью-Йорке и раскрывает историю одноимённого отеля, который играет большую роль в мире Уика. Сериал расскажет о молодом Уинстоне Скотте (которого играет Колин Вуделл). Его «затащили в адский пейзаж Нью-Йорка 1970-х, чтобы столкнуть с прошлым, которое, как он думал, осталось позади. Уинстон прокладывает смертельный путь через таинственный подземный мир отеля, где он в конечном итоге займет свой будущий трон».

В продемонстрированном тизере слабо раскрывается сюжет и персонажи, зато в избытке демонстрируется различное оружие.

«Континенталь» позиционируется как сериал из трех частей. Его трансляция в стриминговом сервисе Peacock запланирована на сентябрь. Отметим, помимо этого мини-сериала мир Джона Уика ожидает ещё одно пополнение – фильм под названием «Балерина» с Анной де Армас в главной роли должен выйти в кинотеатрах в следующем году.

Источник: The Verge