Первый fintech-единорог в Украине: разработчика monobank оценили в $1 млрд

IT-холдинг Fintech-IT Group, разрабатывающий софт для monobank, привлек инвестиции от UMAEF по оценке более чем $1 млрд, и официально стал первым fintech-единорогом в Украине.

UMAEF является первым внешним инвестором Fintech-IT Group и привлек к сделке группу американских частных инвесторов. Представитель фонда войдет в состав совета директоров IT-холдинга.

Fintech-IT Group основали Олег Гороховский и Михаил Рогальский. В состав группы входят компании «Финтек Бэнд», «Килобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Эй Си Ди Си Процессинг» и несколько других. Холдинг поставляет программное обеспечение для АО «Универсалбанк» — в рамках проекта monobank, который менее чем за 8 лет стал вторым крупнейшим в Украине по количеству платежных карт физических лиц и предпринимателей (9,97 млн клиентов).

«Мы благодарны UMAEF за доверие и поддержку. Мы верим, что их участие откроет перед нами новые горизонты для разработки продуктов и технологий, которые принесут нашим клиентам еще больше преимуществ. А главное — это мощный сигнал, что даже во время большой войны ведущий американский инвестор готов инвестировать в экономику Украины», — говорится в заявлении учредителей.

Fintech-IT Group направит привлеченные средства на развитие новых продуктов для бизнеса, в частности платформы финансирования МСП и расширение цифровых банковских услуг, не исключается и выход на IPO в США. Напомним, что в августе украинский «Киевстар» вышел на биржу Nasdaq.

«Мы шли к этому 8 лет. Я горжусь тем, что несмотря на войну и то состояние, в котором находится экономика Украины, это произошло», — написал Гороховский в своем канале в Telegram.

Среди других проектов, связанных с monobank, Fintech-IT Group разрабатывает продукты Expirenza (цифровизация оплаты и чаевых для ресторанов), Base by mono (сервис монетизации для онлайн-креаторов), а также собственный маркетплейс market by mono, который с запуском попал в скандал.

UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund) был создан Конгрессом США в 1994 году и является ведущим региональным фондом с более чем 30-летним опытом работы в Украине и Молдове. Он инвестировал $190 млн в 143 компании, которые трудоустроили более 27 000 человек в Украине и Молдове, и известен поддержкой запуска Horizon Capital в 2006 году. Фонд получил $150 млн финансирования от правительства США, обеспечив доступ к примерно $2,4 млрд капитала для украинских и молдавских компаний.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Олег Гороховский, DOU, Forbes