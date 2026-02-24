banner
Корейский вор наворовал видеокарт из магазина на $14 000, хотя взял всего три "штуки"

Вадим Карпусь

Корейський злодій накрав відеокарт з магазину на $14 000, хоча взяв всього три "штуки"

В городе Пхентхек (Южная Корея) 22 февраля рано утром мужчина в маске ворвался в магазин компьютерных комплектующих. Полиция сообщает, что он разбил стеклянную дверь инструментом, после чего сразу направился к стенду с видеокартами высокого класса и быстро покинул помещение.


Первые оценки ущерба составляли около 16 млн вон — примерно $11 100 в пересчете — именно на такую сумму исчезли устройства. Часть СМИ писала о «нескольких» видеокартах, тогда как один телеканал заявил о двух единицах, но с той же общей суммой. На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина выходит из магазина с коробками розничных видеокарт, сложенными в обнимку.

Позже полиция уточнила данные. Следователи заявили, что подозреваемый похитил три коробки с видеокартами общей стоимостью около 20 млн вон — примерно $13 900 — и сбежал. При таких цифрах средняя цена одной видеокарты превышает $4 500, что соответствует сегменту топовых решений для энтузиастов или профессионального использования.

Правоохранители задержали мужчину в возрасте около 40 лет примерно через сутки после инцидента — в мотеле в городе Чинчхон, провинция Северный Чхунчхон. Следователи также сообщили, что часть похищенного оборудования он уже успел продать. Сейчас полиция устанавливает, куда именно попали видеокарты и через какие каналы их реализовали.


История наглядно демонстрирует, насколько ликвидным товаром остаются современные высокопроизводительные видеокарты. Высокая стоимость отдельных моделей, особенно в топовом сегменте, делает их привлекательной целью для воров. По суммам речь идет фактически об уровне небольшого автомобиля — но в габаритах нескольких коробок. Высокие цены на оперативную память также стимулируют злоумышленников к мошенническим действиям.

