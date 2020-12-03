Коронавирус и рост игровой активности обеспечили AIB-партнерам AMD и NVIDIA лучшие квартальные продажи за многие годы





Карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19, увеличение игровой активности и оживление на рынке криптовалют помогли AIB-партнерам AMD и NVIDIA нарастить продажи в третьем квартале 2020 года — суммарно за трехмесячный период с июля по сентябрь на мировой рынок было отгружено 11,5 миллиона видеокарт общей стоимостью $4,2 млрд. Об этом говорится в свежем отчете аналитической компании Jon Peddie Research (JPR).

В годовом выражении объем поставок вырос на 9,1%, а в квартальном — на 13,4%. Как отмечают аналитики JPR, поставки видеокарт в третьем квартале оказались крупнейшими за многие годы. Но это достижение меркнет на фоне абсолютного рекорда 1999-го, когда было реализовано 114 млн видеокарт.

Если говорить о расстановке сил, то безусловным лидером рынка остается NVIDIA, чьи GPU использовались в 77% всех видеокарт, отгруженных в минувшем квартале. В то же время команда Лизы Су несколько сдала позиции — за год доля «красных» сократилась с 27% до 23%. Но будет интересно посмотреть на дальнейшее развитие событий, учитывая, что Radeon RX 6000, ознаменовавшие долгожданное возвращение «красных» в сегмент high-end, получись весьма удачными. Кроме того, в этом квартале, как известно, на рынок дискретной графики (в сегменте OEM) вернулась Intel, которая во втором квартале 2021 года должна вывести на рынок игровые видеокарты для настольных ПК и игровых ноутбуков на архитектуре Xe HPG (High Performance Gaming).

Компания-поставщик и доля рынка IV кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв. 2019 I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020 AMD 18,8% 22,7% 32,1% 27,1% 31,1% 30,8% 22% 23% NVIDIA 81,2% 77,3% 67,9% 72,9% 68,9% 69,2% 78% 77%

Всего же с 1981 года на рынок было отгружено 2,077 млрд дискретных графических ускорителей. По прогнозу аналитиков JPR, к 2023 году квартальные поставки видеокарт в денежном выражении увеличатся до $20,3 миллиардов.