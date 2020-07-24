Космическое командование США: Россия протестировала противоспутниковое оружие в космосе





Министерство обороны США считает, что Россия, вероятно, протестировала новую космическую технологию, которая может быть использована для уничтожения находящихся на орбите спутников. Этот конкретный тест ничего не разрушил, но военные чиновники обеспокоены тем, что он может быть нацелен на спутники США в будущем.

Отмечается, что 15 июля российский спутник «Космос 2543» выпустил на орбиту неизвестный объект. Это произошло поблизости другого российского спутника. При этом никакие части космических объектов не соприкасались друг с другом. Российское министерство обороны признало, что во время теста спутник «Космос 2543» собирался приблизиться к целевому спутнику для проведения проверки. Однако системы слежения заметили новый объект, который появился примерно в то же время, когда проводилась «проверка». Об этой ситуации заявило Космическое командование США, которое отвечает за отслеживание всех объектов, находящихся в настоящее время на орбите Земли.

Согласно российским данным, «Космос 2543» является инспекционным спутником. Потому его приближение к другому российскому спутнику не является странным поведением. Фактически, проведение таких близких космических «инспекций» стало частым явлением для российских спутников на протяжении последнего десятилетия. Как правило, инспекционный спутник медленно приближается к другому российскому спутнику или другому российскому ракетному объекту и некоторое время находится поблизости.

Но спутник «Космос 2543» не стал ограничиваться проверкой только российских спутников. Он был развёрнут на орбите другим российским спутником – «Космос 2542» – в декабре 2019 года. Уже в январе 2020 года системы отслеживания обнаружили, что эти два российских спутника, похоже, преследуют американский разведывательный спутник USA 245. Космическое командование США обратило внимание на это странное поведение, заявив, что такое поведение является «необычным и тревожным», и оно потенциально может «создать опасную ситуацию в космосе».

Теперь же спутник «Космос 2543» выпустил снаряд, который представитель Космического командования США назвал свидетельством системы вооружения. Нет ничего необычного в том, что спутники выпускают другие более мелкие спутники. Но в данном случае выпущенный объект двигался очень быстро – значительно быстрее родительского спутника. Это нетипично для спутника инспектора. Подобная ситуация фиксировалась и ранее, когда в 2017 году российский спутник «Космос 2521» запустил объект на высокой скорости.

Запуск нового объекта спутником «Космос 2543» в США рассматривают как опасное явление, которое может представлять собой угрозу другим космическим объектам.

«Это является ещё одним свидетельством постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем и согласуется с опубликованной военной доктриной Кремля по применению оружия, которое подвергает риску американские и союзные космические активы», — заявил генерал Джон «Джей» Рэймонд, командующий Космическим командованием США и глава космических операций Космических сил США.

Конечно, США не могут однозначно подтвердить, что российский спутник «Космос 2543» недавно испытал противоспутниковое оружие, но имеющиеся очевидные признаки указывают именно на этот вывод. Этот запуск отличается от всех других операций сближения.

Генерал Раймонд осудил это испытание и намекнул, что США отреагируют на это агрессивное поведение.

«Соединенные Штаты в координации с нашими союзниками готовы и привержены сдерживанию агрессии и защите нации, наших союзников и жизненно важных интересов США от враждебных действий в космосе», — говорится в заявлении Рэймонда.

Источник: The Verge