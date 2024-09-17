Космический хоррор в Starfield: Bethesda рассказала больше о дополнении Shattered Space

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Разработчики Bethesda поделились новыми подробностями и продемонстрировали геймплейные кадры предстоящего DLC Shattered Space, которое обещает быть самым жутким дополнением в истории студии.

Центром событий станет планета Ва’руун’кай, дом загадочного религиозного культа Дома Ва’руун, который поклоняется Великому Змею. Вследствие тайного эксперимента с гравидвигателем ткань пространственно-временного континуума разорвалась, что привело к катастрофе в столице Дазра и появлению ужасных существ из других измерений.

Город Дазра, созданный вручную разработчиками, превратился в зону бедствия после инцидента. Посреди него образовался огромный кратер, исчез лидер культа, а главную крепость окружило загадочное силовое поле. Игроки столкнутся с новыми вызовами, исследуя более 50 новых локаций, включая жуткие подземелья, опустошенные лаборатории и загадочные храмы Дома Ва’руун.

Shattered Space представит игрокам разнообразных новых врагов. Кроме монстров, проникших сквозь разлом в пространстве-времени, игрокам придется бороться с культистами и космическими пиратами из Кровавой флотилии.

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Разработчики немного обновили боевую систему, «уменьшив дистанцию между игроком и противниками, чтобы усилить ощущение ужаса и непосредственной угрозы». Среди нововведений — гранаты из «гадких» органических материалов.

Дополнение демонстрирует темную сторону чрезмерного стремления к знаниям — ключевой темы Starfield. Оно покажет, как благородная цель может привести к катастрофическим последствиям, когда амбиции преобладают над осторожностью.

Shattered Space выйдет 30 сентября на PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox Series X|S по цене 760 грн. Владельцы премиального и коллекционного изданий игры получат расширение бесплатно.

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Источник: Neowin, IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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