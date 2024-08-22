«Тодд, я устал ходить»: в Starfield появилась машина благодаря жалобам Фила Спенсера

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На Gamescom 2024 Bethesda представила первое дополнение Starfield — Shattered Space. С ним игроки получили авто для перемещения по планетам, к появлению которого в игре приложил усилия лично Фил Спенсер.

Багги Rev-8 доступно для всех игроков и напоминает «Мако» из Mass Effect, авто также имеет пулемет. Starfield наполнена гигантскими планетами, которыми чрезвычайно скучно бродить пешком. Также кажется странным, что у межзвездной цивилизации нет машин. Поэтому кроме реактивного ранца, путешественники не имеют никакой помощи. Тодд Говард ранее говорил:

«В некотором смысле у вас есть транспортное средство, то есть у вас, очевидно, есть космический корабль, вы можете путешествовать в космосе. Но на поверхности у вас есть реактивный ранец, который вы можете обновить, и это очень весело, новый опыт для нас».

Это оправдание никого не удовлетворило. Даже глава Xbox Фил Спенсер был среди тех, кого не переубедили. На Gamescom Спенсер заметил, что его присутствие здесь помешало ему испытать Rev-8:

«Я просил у Тодда транспортные средства. «Давай, Тодд, я хочу машины в этой игре. Я устал ходить по этой планете». Мне показалось, что трейлер этого вчера вечером выглядел хорошо, поэтому я не могу дождаться, чтобы покататься по планетам в Starfield».

Хорошо, когда разработчики игр прислушиваются к игрокам. Но лучше всего это работает, когда игроком является их начальник. Интересно, сколько раз Фил Спенсер напомнил Тодду Говарду о машине?

Машина Rev-8 появилась в игре прямо сейчас, а DLC Shattered Space появится 30 сентября. Багги Rev-8 несколько раз появляется в его трейлере, так что на нем будет где поездить.

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Источник: PC Gamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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