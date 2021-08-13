Новости
Kotaku: Rockstar планирует выпустить обновленные GTA III, Vice City и San Andreas этой осенью

Kotaku: Rockstar планирует выпустить обновленные GTA III, Vice City и San Andreas этой осенью

Kotaku: Rockstar планирует выпустить обновленные GTA III, Vice City и San Andreas этой осенью


Новая игра популярнейшей игровой серии Grand Theft Auto выйдет еще нескоро, учитывая, что признанная GTA V продолжает получать переиздания. И, похоже, Rockstar Games решила выпустить сборник ремастеров — Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto Vice City (2002) и Grand Theft Auto San Andreas (2004). Об этом сообщает Kotaku со ссылкой на источники в студии.

  • Все ремастеры создаются на движке Unreal Engine. Проектом занимается студия Rockstar Dundee (бывшая Ruffian Games), которая занималась Crackdown 2 и 3, а также участвовала в создании Halo: The Master Chief Collection.
  • Ремастеры игр трилогии GTA сохранят визуальный стиль и интерфейс старых игр, но получат улучшения как в плане графики, так и геймплея.
  • По информации Kotaku, ремастер трилогии GTA находится в финальной стадии разработки, и Rockstar планирует релиз на октябрь или ноябрь этого года.
  • Сборник ремастеров выйдет только в «цифре» на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch и в Stadia. Порты для ПК и мобильных устройств также в разработке, но они могут задержаться до 2022 года, поскольку в приоритете именно консоли.
  • Rockstar также рассматривает возможность выпуска ремастера оригинальной Red Dead Redemption, но решение будет зависеть от результатов продаж сборника ремастеров трилогии GTA.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить