Kotaku: Rockstar планирует выпустить обновленные GTA III, Vice City и San Andreas этой осенью

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Новая игра популярнейшей игровой серии Grand Theft Auto выйдет еще нескоро, учитывая, что признанная GTA V продолжает получать переиздания. И, похоже, Rockstar Games решила выпустить сборник ремастеров — Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto Vice City (2002) и Grand Theft Auto San Andreas (2004). Об этом сообщает Kotaku со ссылкой на источники в студии.