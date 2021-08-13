Kotaku: Rockstar планирует выпустить обновленные GTA III, Vice City и San Andreas этой осенью
Новая игра популярнейшей игровой серии Grand Theft Auto выйдет еще нескоро, учитывая, что признанная GTA V продолжает получать переиздания. И, похоже, Rockstar Games решила выпустить сборник ремастеров — Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto Vice City (2002) и Grand Theft Auto San Andreas (2004). Об этом сообщает Kotaku со ссылкой на источники в студии.
- Все ремастеры создаются на движке Unreal Engine. Проектом занимается студия Rockstar Dundee (бывшая Ruffian Games), которая занималась Crackdown 2 и 3, а также участвовала в создании Halo: The Master Chief Collection.
- Ремастеры игр трилогии GTA сохранят визуальный стиль и интерфейс старых игр, но получат улучшения как в плане графики, так и геймплея.
- По информации Kotaku, ремастер трилогии GTA находится в финальной стадии разработки, и Rockstar планирует релиз на октябрь или ноябрь этого года.
- Сборник ремастеров выйдет только в «цифре» на Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch и в Stadia. Порты для ПК и мобильных устройств также в разработке, но они могут задержаться до 2022 года, поскольку в приоритете именно консоли.
- Rockstar также рассматривает возможность выпуска ремастера оригинальной Red Dead Redemption, но решение будет зависеть от результатов продаж сборника ремастеров трилогии GTA.