«Аватар: Последний маг воздуха» от Netflix получит новых шоураннеров — Альберт Ким займется сериалом о Перси Джексоне на Disney+

Netflix назначил шоураннерами следующих двух сезонов «Аватара» Джаббара Райсани («Затерянные в космосе») и Кристин Бойлан («Покерфейс») после того, как создатель первого, Альберт Ким, объявил о своем уходе.

Сообщается, что Ким переходит в Disney+, где изначально будет работать над сериалом «Перси Джексон и олимпийцы», а затем и разрабатывать новые проекты.

Альберт Ким присоединился к «живой» адаптации «Аватара» от Netflix еще в 2020 году — после неожиданного ухода соавторов оригинального мультсериала Nickelodeon Брайана Кониецко и Майкла Данте ДиМартино из-за «творческих разногласий».

Джаббар Райсани и Кристин Бойлан были задействованы в первом сезоне в качестве исполнительных продюсеров — к тому же Райсани срежиссировал третий и четвертый эпизоды.

В начале марта Netflix продлил сериал «Аватар: Последний маг воздуха» сразу на 2 и 3 сезоны. Через неделю после дебюта первый получил 153,4 миллиона часов просмотров от 21,2 млн зрителей и превзошел предыдущую адаптацию Netflix — сериал о приключениях Манки Д.Луффи и его друзей («Ван Пис» набрал 18,5 млн просмотров за первую неделю).

Действие «Аватара» разворачивается в мире, разделенном на четыре нации — Племя Воды, Королевство Земли, Народ Огня и Воздушные Кочевники — которые когда-то жили в гармонии, а Аватар, повелитель всех четырех стихий, сохранял мир между ними. Однако все изменилось, когда Народ Огня напала на Воздушных Кочевников, сделав первый шаг к завоеванию мира. Молодой маг воздуха Аанг (Гордон Кормье) просыпается, чтобы вместе с новыми друзьями Соккой (Ен Осли) и Катарой (Киавентийо) спасти мир и дать отпор Повелителю Огня Озаю (Дэниел Де Ким).