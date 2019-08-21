Крупное обновление. Новые драйвера NVIDIA GeForce 436.02 WHQL обеспечивают прирост кадровой частоты в играх на 23%

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NVIDIA выпустила крупное обновление пакета драйверов для видеокарт, получившее название «Gamescom Game Ready Driver». Обновление с индексом 436.02 включает новый режим Ultra-Low Latency, поддержку целочисленного масштабирования и фильтр повышения резкости Freestyle. Компания также обещает прирост FPS до 23% в таких играх, как Apex Legends, Battlefield V, Forza Horizon 4, Strange Brigade и World War Z.

Режим низкой задержки Ultra-Low Latency – это новая функция в панели инструментов NVIDIA. Она позволяет уменьшить задержку при формировании кадра до 33% методом «just in time» («как раз вовремя»), который выводит кадры непосредственно перед тем, когда они требуются. По словам компании, эта функция наиболее заметна в играх, где частота кадров находится в пределах от 60 до 100 FPS. Ultra-Low Latency поддерживается DirectX 9 и DirectX 11.

Поклонникам пиксельного стиля будет приятно узнать, что NVIDIA добавила в новый пакет драйверов поддержку целочисленного масштабирования. Это позволит масштабировать пиксельную графику или ретро-игры на больших дисплеях без размытия – то, что поклонники FTL, Hotline Miami и Terarria просят NVIDIA реализовать уже не первый год. Integer Scaling будет поддерживаться всеми видеокартами NVIDIA на архитектуре Turing (к примеру, GeForce RTX или GeForce GTX 16-й серии).

Добавлен новый фильтр Sharpen Freestyle, который является ответом NVIDIA на функцию AMD Radeon Image Sharpening. Этот фильтр предназначен для улучшения качества изображения, он позволяет добиться большей резкости изображения при минимальной нагрузке на ПК.

Наряду с этими изменениями, NVIDIA расширила список совместимых с G-Sync мониторов, включив в перечень Asus VG27A и Acer CP3271 / XB273K GP. В пакет драйверов GeForce 436.02 WHQL Game Ready также включена поддержка видеокартами 30-битного цвета, которая ранее была ограничена драйверами Nvidia Studio.

Источник:The Verge